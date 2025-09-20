Sul Lago di Varese 150 atleti universitari si sfidano in dragon boat per l’evento Anciu

Una giornata di sport, amicizia e spirito universitario quella che si è svolto sabato 20 settembre, sulle acque del lago di Varese. Oltre 150 atleti e atlete, tutti dipendenti di università italiane, si sono sfidati nella competizione nazionale Anciu Dragon Boat, un evento che unisce il mondo accademico all’attività sportiva in un clima di festa e condivisione.

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con Università dell’Insubria, CUS Insubria e Canottieri Varese, che hanno accolto gli equipaggi provenienti da tutta Italia per una sfida che ha visto coinvolte ben 15 squadre.

In gara anche l’Università dell’Insubria

A rappresentare l’ateneo varesino un equipaggio composto da dipendenti universitari, sostenuto dall’associazione Arcadia, che promuove le attività ricreative del dopolavoro accademico. Il gruppo, guidato dal capitano Mauro Mazzoccatto, ha visto al capovoga Michela Lauriello, affiancata da Martina Bellandi.

Le gare si sono svolte sulla distanza dei 200 metri, con batterie di quattro dragoni per volta: un formato dinamico e spettacolare che ha animato la giornata tra incitamenti, applausi e colpi di pagaia sincronizzati.

Quindici equipaggi in acqua, premiazioni al Palacus

Le università partecipanti sono state tredici, ma Firenze e Venezia hanno presentato due squadre ciascuna, portando così a 15 il numero totale degli equipaggi in gara. Il gran finale è previsto per sabato sera con le premiazioni durante il Convivium, la festa conclusiva dell’evento che si svolgerà al Palacus dell’Università dell’Insubria, nel campus universitario di Bizzozero.