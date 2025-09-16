Varese News

Tempo Libero

Ispra

Sul lungolago di Ispra si svelano le piastrelle con le poesie vincitrici del Premio Mario Berrino

Durante la cerimonia, verrà consegnato il “Premio Mario Berrino” speciale all’attore, scrittore e direttore artistico luinese Francesco Pellicini

La passeggiata dell'amore di Ispra sul Lago Maggiore

21 Settembre 2025

Si svolgerà domenica 21 settembre, alle 16:00 lungo la Passeggiata dell’Amore – Lungolago Vespucci di Ispra, in via Verbano 208, l’undicesima cerimonia di posa delle piastrelle del diciassettesimo concorso letterario Scrivi l’Amore – Premio Mario Berrino edizione 2025. Per l’occasione verranno svelate le due piastrelle delle opere vincitrici ovvero la poesia Suggestioni di Maurizia Punginelli di Ispra e il racconto Il senso del tempo di Armando Mauro di Napoli.

Verrà, inoltre, consegnato un “Premio Mario Berrino” speciale all’attore, scrittore e direttore artistico luinese Francesco Pellicini.

Nel corso dell’evento è previsto, inoltre, il raduno d’auto d’epoca del 1° club nazionale Fiat 600 di Besozzo. L’evento è patrocinato dal Comune di Ispra in collaborazione con altri partner privati e vedrà la partecipazione del Corpo musicale Isprese.

Nel frattempo, è partita la diciottesima edizione del concorso letterario Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino. Come ogni anno, il concorso è diviso in due categorie, adulti e giovani fino ai 20 anni, e in due sezioni di gara: poesia o lettera, oppure racconto di massimo 1.000 parole. Tutto sempre dedicato al tema dell’amore. Maggiori informazioni su come partecipare sono disponibili sul sito dell’associazione www.amicimarioberrino.it.

Organizzato da

16 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

