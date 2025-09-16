Sul lungolago di Ispra si svelano le piastrelle con le poesie vincitrici del Premio Mario Berrino

Si svolgerà domenica 21 settembre, alle 16:00 lungo la Passeggiata dell’Amore – Lungolago Vespucci di Ispra, in via Verbano 208, l’undicesima cerimonia di posa delle piastrelle del diciassettesimo concorso letterario Scrivi l’Amore – Premio Mario Berrino edizione 2025. Per l’occasione verranno svelate le due piastrelle delle opere vincitrici ovvero la poesia Suggestioni di Maurizia Punginelli di Ispra e il racconto Il senso del tempo di Armando Mauro di Napoli.

Verrà, inoltre, consegnato un “Premio Mario Berrino” speciale all’attore, scrittore e direttore artistico luinese Francesco Pellicini.

Nel corso dell’evento è previsto, inoltre, il raduno d’auto d’epoca del 1° club nazionale Fiat 600 di Besozzo. L’evento è patrocinato dal Comune di Ispra in collaborazione con altri partner privati e vedrà la partecipazione del Corpo musicale Isprese.

Nel frattempo, è partita la diciottesima edizione del concorso letterario Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino. Come ogni anno, il concorso è diviso in due categorie, adulti e giovani fino ai 20 anni, e in due sezioni di gara: poesia o lettera, oppure racconto di massimo 1.000 parole. Tutto sempre dedicato al tema dell’amore. Maggiori informazioni su come partecipare sono disponibili sul sito dell’associazione www.amicimarioberrino.it.