SuperO ODV organizza il convegno “Relazione & Integrazione”: formazione gratuita sulla disabilità per insegnanti

L’associazione SuperO ODV di Solbiate Arno organizza il convegno formativo “Relazione & Integrazione”, un evento gratuito rivolto agli insegnanti per approfondire il tema della disabilità e dell’integrazione scolastica.

L’iniziativa si terrà sabato 27 settembre 2025 dalle ore 9 alle 13 presso la Scuola Materna Paritaria Madre Teresa Di Calcutta in Via Claudio Perjn, 17 a Solbiate Arno.

SuperO ODV nasce nel 2022 dall’esperienza diretta di Valentina e Mattia Rinaldi, genitori della piccola Olimpia, una bambina che convive dalla nascita con una rara malformazione agli arti chiamata PFFD (Proximal Femoral Focal Deficiency). La famiglia ha affrontato un lungo e complesso percorso di cure che li ha portati fino a Varsavia, dove la bambina è stata operata dall’équipe del dottor Paley, punto di riferimento internazionale nella ricostruzione dell’anca in età pediatrica.

Dopo gli interventi chirurgici e un percorso di riabilitazione ancora in corso, Olimpia oggi porta una protesi che l’aiuta a camminare e sta seguendo un programma di fisioterapia a Varese.

Dall’esperienza personale è nata la volontà di aiutare altre famiglie che si trovano in situazioni simili. SuperO ODV si occupa non solo del sostegno economico per le cure, ma anche dell’accompagnamento psicologico dei minori e delle famiglie, dell’aiuto per il disbrigo di pratiche e della sensibilizzazione pubblica sul tema delle malformazioni agli arti e delle malattie rare.

Il convegno: focus sull’integrazione scolastica

Il convegno del 27 settembre rappresenta un importante momento di formazione per il mondo della scuola. Il tema centrale sarà “La disabilità ed il contesto scolastico: riflessioni sull’integrazione possibile”, un argomento di fondamentale importanza per costruire una scuola davvero inclusiva.

Le relatrici

L’evento vedrà la partecipazione di due esperte: Giulia Tombini, Psicologa e Psicoterapetuta e Katherina Hermann, Neuropsicomotoricista.

Il convegno è completamente gratuito, ma è necessaria la prenotazione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni:

Email: supero.odv@gmail.com

WhatsApp: +39 375 8374805

Sito web: supero-odv.org