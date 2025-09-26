Gerenzano
Supporto ai familiari e caregiver di persone con demenza: un incontro a Gerenzano
Il 29 settembre, il Comune di Gerenzano ospita il primo incontro del progetto “Parole, azioni e relazioni: vivere accanto a chi ha la demenza”, con l’obiettivo di offrire formazione e supporto ai familiari di persone con demenza
29 Settembre 2025
In linea con l’iniziativa “Comunità amiche delle persone con demenza“, il 29 settembre, il Comune di Gerenzano accoglierà il primo incontro formativo per i familiari e caregiver di persone con demenza. L’evento, che avrà luogo nella Sala Consiliare alle 20.00, è parte di un progetto più ampio ideato per sensibilizzare e supportare coloro che vivono quotidianamente questa difficile condizione.
I professionisti del Villaggio Amico, tra cui la psicologa Alessia Rossetti, la dottoressa Sara Maria Colombo e la terapista occupazionale Giorgia Rossi, condivideranno informazioni cruciali sulla demenza, sui suoi sintomi e sugli approcci comunicativi più efficaci. Gli incontri si concentrano su strategie pratiche per l’assistenza domiciliare e sul miglioramento delle relazioni con le persone affette da demenza.
