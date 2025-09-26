Supporto ai familiari e caregiver di persone con demenza: un incontro a Gerenzano

Il 29 settembre, il Comune di Gerenzano ospita il primo incontro del progetto “Parole, azioni e relazioni: vivere accanto a chi ha la demenza”, con l’obiettivo di offrire formazione e supporto ai familiari di persone con demenza

In linea con l’iniziativa “Comunità amiche delle persone con demenza“, il 29 settembre, il Comune di Gerenzano accoglierà il primo incontro formativo per i familiari e caregiver di persone con demenza. L’evento, che avrà luogo nella Sala Consiliare alle 20.00, è parte di un progetto più ampio ideato per sensibilizzare e supportare coloro che vivono quotidianamente questa difficile condizione.

I professionisti del Villaggio Amico, tra cui la psicologa Alessia Rossetti, la dottoressa Sara Maria Colombo e la terapista occupazionale Giorgia Rossi, condivideranno informazioni cruciali sulla demenza, sui suoi sintomi e sugli approcci comunicativi più efficaci. Gli incontri si concentrano su strategie pratiche per l’assistenza domiciliare e sul miglioramento delle relazioni con le persone affette da demenza.