Il Castello di Belforte svela una quattrocentesca Madonna del Latte mentre parte il progetto di recupero

Al Castello di Belforte i lavori di studio per la realizzazione del progetto esecutivo relativo alla sua riqualificazione hanno permesso di riportare alla luce un affresco di straordinario valore storico: una Madonna del Latte affiancata da San Rocco e San Sebastiano, attribuita al pittore Galdino da Varese.

L’opera – di cui si intuiva l’esistenza già da anni – è stata al centro di una lunga campagna di sensibilizzazione portata avanti dai compianti Ovidio Cazzola e Giuseppe Terziroli, insieme a Laura Pantaleo Lucchetti, giornalista e scrittrice belfortese che ha partecipato con grande emozione alla presentazione, e dalla sezione varesina di Italia Nostra.

L’affresco, liberato da tre strati di pittura, è ora affidato alle cure dei restauratori Rossella Bernasconi e Piero Lotti e rappresenta un tassello prezioso nella complessa stratificazione storica del sito. «L’opera si trova su una muratura più antica del Quattrocento, epoca a cui l’affresco può essere ricondotto – ha spiegato Bernasconi –. La struttura, imponente in altezza e larghezza, testimonia come già nel Medioevo il complesso fosse un edificio di grande rilievo».

Nei secoli successivi, il castello ha poi subito numerose trasformazioni: oltre alle tracci medievali e quattrocentesche, si sa che nel seicento il palazzo fu ristrutturato in chiave signorile dalla famiglia Biumi, che realizzò un porticato, ancora esistente ma mai completato, con l’obiettivo di realizzare probabilmente un cortile interno. A metà dell’Ottocento poi, proprio gli spazi del porticato vennero riconvertiti in abitazioni popolari, nascondendo l’antico splendore. La storia del Castello si intreccia anche con le vicende note ai libri di storia: Federico Barbarossa lo volle come presidio strategico per separare il Contado del Seprio da Milano. Una memoria lunga mille anni, fatta di battaglie, adattamenti e nuove funzioni, che oggi torna a parlare grazie al restauro.

Un progetto da 5 milioni di euro

Lo svelamento dell’affresco coincide con i primi passi del progetto in fase di realizzazione da parte della ArcheoEd di Massimiliano D’Ambra. L’intervento, finanziato con 5 milioni di euro dal Ministero della Cultura, rientra in un più ampio piano di recupero dei beni storici abbandonati, promosso dal Comune di Varese con la Soprintendenza e diversi professionisti.

«Il Castello di Belforte è un luogo simbolico per la città e per il quartiere, ed è grazie all’interessamento di appassionati e studiosi che abbiamo dato il via al progetto della sua riqualificazione – ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti – L’obiettivo non è solo metterlo in sicurezza, ma restituirlo ai cittadini, raccontando una storia millenaria che merita di essere conosciuta da varesini e turisti».

Anche l’assessore Enzo Laforgia ha evidenziato l’importanza della messa in sicurezza: «Il bando ministeriale prevedeva una destinazione museale, ma la reale funzione degli spazi dipenderà dalle verifiche sull’edificio. Ciò che conta è rendere il sito visitabile e inserito in un percorso culturale più ampio».

Quali sono le tempistiche e gli obiettivi della riqualificazione

Il cronoprogramma prevede la conclusione della progettazione esecutiva entro la fine del 2025, con l’avvio dei lavori nei mesi successivi, intorno alla metà del 2026. Nel frattempo, i sopralluoghi hanno già restituito nuove scoperte: «Dal sottosuolo emergono continuamente elementi che testimoniano come questo luogo sia stato teatro di battaglie e di vita quotidiana. Pensiamo che non sia finita qui, i termini di scoperte» ha spiegato l’architetto Maritan.

Il restauro dell’affresco, nonostante lo stato di conservazione compromesso dall’esposizione secolare agli agenti atmosferici, è stato definito una “felice coincidenza” proprio all’inizio del progetto. E c’è chi propone di dedicarlo proprio all’architetto Ovidio Cazzola, come riconoscimento del suo impegno nella tutela del castello di Belforte: grazie alla sua tenacia e al coinvolgimento di altri studiosi ed appassionati di storia della città, è riuscito infatti, prima della sua morte, a convincere l’attuale amministrazione dell’importanza di questo luogo.