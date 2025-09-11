Taino in festa al Dumin: cibo, scalata del campanile e Monkey Scream in concerto

Torna a Taino una delle prove più originali del Varesotto: la scalata del campanile della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano, chiamata affettuosamente dai tainesi anche come “il Dumin“.

Anche quest’anno, infatti, le realtà del paese – tra cui la comunità pastorale, la Pro Loco, i commercianti e l’associazione sportiva Top arrampicata – organizzano la grande festa di fine estate, in scena da venerdì 12 a domenica 14 settembre, a cui fa seguito la processione con la statua della Madonna di lunedì 15 (20:45).

VENERDÌ TRA APERTIVO E CABA-ROCK

Ad animare le tre serate in Piazza Santo Stefano, oltre la prova sportiva, ci saranno anche la buona cucina e la musica dal vivo con il ritorno dei Monkey Scream.

L’amatissima band caba-rock capitanata dal Erno si esibirà alle 21:30 di venerdì 12, mentre lo stand gastronomico aprirà la cucina a partire dalle 19:30 una volta terminato l’apertivo in piazza previsto per le 19.

SABATO LA SCALATA DEL DUMIN

La sera di sabato 13 sarà il momento dedicato al festival della scalata del campanile del Dumin, dalla cui cima – a più di 30 metri – la vista sul Lago Maggiore è semplicemente mozzafiato. Chi vorrà mettersi alla prova potrà cimentarsi nell’arrampicata – in totale sicurezza e seguiti da una guida – a partire dalle 19:30, mentre la gara a tempo che decreterà il vincitore dell’edizione 2025 inizierà alle 21:30.

DOMENICA A PRANZO I FUSILLI CALABRESI

Come ormai vuole la tradizione, la festa si concluderà dopo la messa della domenica, quando sui tavoli allestiti nella piazza – una vera e propria “balconata sul Verbano” – arriveranno i fusilli calabresi accompagnati da altre specialità della cucina della parrocchia.