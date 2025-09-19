Tecno-archía: la Nave dei folli del capitalismo tecnologico
Algoritmi, intelligenza artificiale e sfruttamento illimitato di uomini e natura: la modernità, secondo Demichelis, ha vele spiegate ma una rotta segnata dal profitto
“Tecno-archía” è il nome con cui il sociologo Lelio Demichelis definisce la modernità e la sua razionalità strumentale, calcolante e industriale. Una razionalità che, a ben guardare, si rivela profondamente irrazionale: è infatti all’origine di una duplice crisi, sociale e climatica.
Secondo Demichelis, questa forma di dominio ha plasmato il mondo negli ultimi tre secoli e oggi trova espressione nelle tecnologie digitali più avanzate: algoritmi, intelligenza artificiale, uomini sempre più dipendenti dalle macchine. A ciò si aggiunge l’ecocidio, segno tangibile dello sfruttamento illimitato della biosfera.
Per descrivere questa condizione, l’autore evoca un’immagine potente: la Nave dei folli dipinta da Hieronymus Bosch nel 1494. Quella nave, senza vele né timone, caricava un’umanità smarrita e impazzita. La Tecno-archía, al contrario, ha vele spiegate e una rotta ben precisa: profitto, digitalizzazione, sfruttamento senza limiti di uomini e natura.
Il libro propone una critica radicale, an-archica e demo-cratica al potere totalitario che oggi si manifesta nel sistema tecnico e nella nuova classe delle macchine. Una sfida intellettuale “decisamente controcorrente”, che mette in discussione i fondamenti stessi del nostro modello di sviluppo.
Lelio Demichelis, sociologo della tecnica e del capitalismo, ha insegnato al Dipartimento di economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. Tra i suoi saggi recenti figurano La religione tecno-capitalista (2015), La grande alienazione (2018), La società-fabbrica (2023). Collabora con diverse riviste e piattaforme culturali, tra cui «doppiozero.com», «naufraghi.ch», «centroriformastato.it» e «agendadigitale.eu».
