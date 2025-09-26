Tennis da tavolo: un corso aperto a tutte le età con Varese Corsi

Velocità, concentrazione e divertimento: il tennis da tavolo è molto più di un semplice passatempo. È uno sport completo che allena riflessi e coordinazione, stimola la mente e migliora la resistenza fisica.

Per chi desidera scoprire questa disciplina o affinare le proprie abilità, Varese Corsi, in collaborazione con Tennis Tavolo Varese, propone un corso dedicato a bambini, ragazzi e adulti, dai 6 ai 99 anni.

Tennis da Tavolo (6-99 anni). Da sabato 4 ottobre, dalle 10:00 alle 12:00 presso la sede di Palatennistavolo di Lozza. Un percorso di dieci lezioni che alterna approccio ludico e apprendimento tecnico, ideale per chi vuole muovere i primi passi in questo sport o migliorare le proprie abilità. Le lezioni includeranno esercizi dinamici, giochi stimolanti e l’apprendimento delle regole fondamentali, in un ambiente inclusivo e accogliente.

Partecipare significa non solo scoprire le tecniche di base, ma anche allenare riflessi, resistenza e concentrazione, divertendosi insieme.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, cliccare qui.