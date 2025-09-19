Tommy Marino inaugura il campetto da basket di Lonate Pozzolo

Domenica 21 settembre alle 18:00 il Comune di Lonate Pozzolo inaugura il nuovo campo esterno di pallacanestro all’interno della scuola Volta in Via Galvani 50.

All’evento sarà presente anche Tommy Marino, ex giocatore professionista e personaggio di spicco nella comunità della pallacanestro. Sono previsti una partita amichevole tra una squadra capitanata dallo stesso Tommy Marino e la DR1 del BAT, una gara di tiro aperta a tutti e la possibilità di fare beneficenza donando scarpe da Basket attraverso Slums Dunk OdV, onlus fondata dallo stesso Tommy Marino che cerca di aiutare i bambini in Africa attraverso la pallacanestro.

«Avere questo campetto adiacente alla palestra ci permetterà di proporre eventi sempre più di rilievo, dai tornei ai camp, che coinvolgeranno tanti ragazzi che amano questo sport» dice ommenta il responsabile tecnico Daniele Piccolo. «Ringraziamo il Comune di Lonate Pozzolo per averci aiutato a portare a termine questo progetto che sognavamo da diversi anni».

«L’Amministrazione Comunale di Lonate Pozzolo è molto soddisfatta di questo risultato» aggiunge l’assessore allo Sport Andrea Colombo. «Dopo anni abbiamo portato a termine il progetto del Bilancio Partecipativo vinto dal Basket Lonate fermo da troppo tempo. Questo campo da basket sarà una risorsa in più per la società sportiva Basket Lonate ma anche per le altre associazioni sportive, dove potranno svolgere gli allenamenti, e per i ragazzi della scuola primaria Volta dove,durante l’anno scolastico, potranno praticare sport».