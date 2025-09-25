Varese News

Toni accesi in consiglio comunale a Laveno Mombello e i consiglieri di minoranza lasciano l’aula

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Gruppo Consigliare Civitas di Laveno Mombello inoltrata dopo il consiglio comunale di mercoledì 24 settembre

22 Sep 2025

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Gruppo Consigliare Civitas di Laveno Mombello inoltrata dopo il consiglio comunale di mercoledì 24 settembre. I gruppi di minoranza, in seguito ad una risposta del Sindaco sul tema della Biblioteca e dell’asilo, ritenuta “maleducata”, hanno deciso di lasciare l’aula. La risposta del gruppo di maggioranza.

Durante la seduta del Consiglio Comunale, dopo gli interventi dei consiglieri di minoranza e le puntuali repliche fornite dal Sindaco e dagli Assessori, i rappresentanti della minoranza di centro sinistra, centro destra e indipendente hanno abbandonato l’aula, al comando «Andiamo!» pronunciato da un consigliere di centro destra.

I consiglieri di minoranza erano perfettamente a conoscenza che, lasciando l’aula, non vi sarebbe stato il numero legale necessario per il proseguimento dei lavori, poiché il Sindaco aveva comunicato prima dell’inizio della seduta che il Vicesindaco Bardelli non avrebbe potuto essere presente a causa di un grave lutto familiare.

Nonostante questo gesto, dopo una breve sospensione, il Consiglio è stato regolarmente ripreso, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione nel garantire la piena funzionalità dell’istituzione e la corretta trattazione dei punti all’ordine del giorno. Un particolare ringraziamento va al Vicesindaco Bardelli che, pur colpito in giornata da un grave lutto familiare, ha presenziato alla ripresa dei lavori. La sua scelta testimonia un encomiabile senso civico e una forte responsabilità verso la comunità, valori che hanno consentito il regolare svolgimento della seduta.

Gruppo Consigliare Civitas

https://www.youtube.com/watch?v=WPDfh9gFEHo

Pubblicato il 25 Settembre 2025
