Varese News

Italia/Mondo

Torino, Roma e Milano: le nuove “Certe notti” di Ligabue nel 2026

Dopo Campovolo e Caserta, il rocker annuncia tre date-evento negli stadi italiani per celebrare l’anniversario di “Certe notti” e dell’album Buon Compleanno Elvis. Milano già sold-out

Luciano Ligabue

Dopo il trionfo di Campovolo e della Reggia di Caserta, Luciano Ligabue annuncia tre nuove grandi feste nel 2026. Il rocker di Correggio porterà il suo spettacolo negli stadi di Roma, Torino e Milano, proseguendo le celebrazioni dedicate ai 30 anni di Certe notti e dell’album Buon Compleanno Elvis, oltre ai 20 anni dal primo storico Campovolo.

(foto Maurizio Bresciani)

Tre grandi eventi negli stadi italiani

Il calendario italiano prevede tre appuntamenti: “Certe notti a Roma” in programma venerdì 12 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma. “Certe notti a Torino” – mercoledì 17 giugno 2026, Allianz Stadium, dove Ligabue si esibirà per la prima volta. I biglietti saranno in vendita dalle ore 18 di mercoledì 24 settembre su Ticketone e nei punti vendita abituali; la prevendita esclusiva per gli iscritti al BarMario scatterà già dalle ore 10 di lunedì 22 settembre. “Certe notti a Milano” – sabato 20 giugno 2026, Stadio San Siro: evento già sold out a un anno dall’apertura delle vendite.

Un’esperienza oltre il concerto

Gli show non saranno soltanto concerti, ma vere e proprie experience nel mondo del Liga, pensate per far rivivere al pubblico le atmosfere che hanno segnato intere generazioni. Certe notti e Buon Compleanno Elvis hanno rappresentato un punto di svolta nella carriera di Ligabue nel 1995, e tornano oggi al centro di una grande festa collettiva.

“Certe notti in Europa”: il tour internazionale

Non solo Italia: dal 1° maggio 2026 Ligabue attraverserà l’Europa con un tour che toccherà otto città e altrettanti club storici. Le date confermate sono:

  • 1 maggio – Barcellona, Razzmatazz

  • 2 maggio – Madrid, Sala Riviera

  • 8 maggio – Parigi, Olympia

  • 9 maggio – Londra, O2 Shepherd’s Bush

  • 11 maggio – Utrecht, Tivolivredenburg Ronda

  • 12 maggio – Bruxelles, Cirque Royal

  • 14 maggio – Lussemburgo, Rockhal

  • 16 maggio – Zurigo, The Hall

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.