Torino, Roma e Milano: le nuove “Certe notti” di Ligabue nel 2026
Dopo Campovolo e Caserta, il rocker annuncia tre date-evento negli stadi italiani per celebrare l’anniversario di “Certe notti” e dell’album Buon Compleanno Elvis. Milano già sold-out
Dopo il trionfo di Campovolo e della Reggia di Caserta, Luciano Ligabue annuncia tre nuove grandi feste nel 2026. Il rocker di Correggio porterà il suo spettacolo negli stadi di Roma, Torino e Milano, proseguendo le celebrazioni dedicate ai 30 anni di Certe notti e dell’album Buon Compleanno Elvis, oltre ai 20 anni dal primo storico Campovolo.
(foto Maurizio Bresciani)
Tre grandi eventi negli stadi italiani
Il calendario italiano prevede tre appuntamenti: “Certe notti a Roma” in programma venerdì 12 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma. “Certe notti a Torino” – mercoledì 17 giugno 2026, Allianz Stadium, dove Ligabue si esibirà per la prima volta. I biglietti saranno in vendita dalle ore 18 di mercoledì 24 settembre su Ticketone e nei punti vendita abituali; la prevendita esclusiva per gli iscritti al BarMario scatterà già dalle ore 10 di lunedì 22 settembre. “Certe notti a Milano” – sabato 20 giugno 2026, Stadio San Siro: evento già sold out a un anno dall’apertura delle vendite.
Un’esperienza oltre il concerto
Gli show non saranno soltanto concerti, ma vere e proprie experience nel mondo del Liga, pensate per far rivivere al pubblico le atmosfere che hanno segnato intere generazioni. Certe notti e Buon Compleanno Elvis hanno rappresentato un punto di svolta nella carriera di Ligabue nel 1995, e tornano oggi al centro di una grande festa collettiva.
“Certe notti in Europa”: il tour internazionale
Non solo Italia: dal 1° maggio 2026 Ligabue attraverserà l’Europa con un tour che toccherà otto città e altrettanti club storici. Le date confermate sono:
-
1 maggio – Barcellona, Razzmatazz
-
2 maggio – Madrid, Sala Riviera
-
8 maggio – Parigi, Olympia
-
9 maggio – Londra, O2 Shepherd’s Bush
-
11 maggio – Utrecht, Tivolivredenburg Ronda
-
12 maggio – Bruxelles, Cirque Royal
-
14 maggio – Lussemburgo, Rockhal
-
16 maggio – Zurigo, The Hall
