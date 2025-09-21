Torino, Roma e Milano: le nuove “Certe notti” di Ligabue nel 2026

Dopo il trionfo di Campovolo e della Reggia di Caserta, Luciano Ligabue annuncia tre nuove grandi feste nel 2026. Il rocker di Correggio porterà il suo spettacolo negli stadi di Roma, Torino e Milano, proseguendo le celebrazioni dedicate ai 30 anni di Certe notti e dell’album Buon Compleanno Elvis, oltre ai 20 anni dal primo storico Campovolo.

(foto Maurizio Bresciani)

Tre grandi eventi negli stadi italiani

Il calendario italiano prevede tre appuntamenti: “Certe notti a Roma” in programma venerdì 12 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma. “Certe notti a Torino” – mercoledì 17 giugno 2026, Allianz Stadium, dove Ligabue si esibirà per la prima volta. I biglietti saranno in vendita dalle ore 18 di mercoledì 24 settembre su Ticketone e nei punti vendita abituali; la prevendita esclusiva per gli iscritti al BarMario scatterà già dalle ore 10 di lunedì 22 settembre. “Certe notti a Milano” – sabato 20 giugno 2026, Stadio San Siro: evento già sold out a un anno dall’apertura delle vendite.

Un’esperienza oltre il concerto

Gli show non saranno soltanto concerti, ma vere e proprie experience nel mondo del Liga, pensate per far rivivere al pubblico le atmosfere che hanno segnato intere generazioni. Certe notti e Buon Compleanno Elvis hanno rappresentato un punto di svolta nella carriera di Ligabue nel 1995, e tornano oggi al centro di una grande festa collettiva.

“Certe notti in Europa”: il tour internazionale

Non solo Italia: dal 1° maggio 2026 Ligabue attraverserà l’Europa con un tour che toccherà otto città e altrettanti club storici. Le date confermate sono: