Torna a Varese la StraWoman Humanitas Medical Care: corsa e camminata per il benessere e la prevenzione

L’evento, organizzato dalla società sportiva dilettantistica Sport Experience e da Eventi WoW, con il Patrocinio del Comune di Varese, si svolgerà domenica 5 ottobre con partenza alle ore 10.30 dai Giardini Estensi. Il percorso sarà di 5 km

Torna a Varese la 15ª edizione di StraWoman Humanitas Medical Care, il tour al femminile più grande d’Italia, una corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne, ma aperta anche ai loro accompagnatori, che vogliono trascorrere una giornata di festa tra sport, musica e divertimento.

Un evento speciale che unisce attività fisica e intrattenimento con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico e sostenere le donne vittime di violenza.

L’evento, organizzato dalla società sportiva dilettantistica Sport Experience e da Eventi WoW, con il Patrocinio del Comune di Varese, si svolgerà domenica 5 ottobre con partenza alle ore 10.30 dai Giardini Estensi. Il percorso sarà di 5 km.

Programma dell’evento StraWoman Humanitas Medical Care

Domenica 5 ottobre 2025 – Giardini Estensi, Varese

Ore 8.30: Ritrovo e apertura del Village StraWoman Humanitas Medical Care

Ore 10.00: Warm up

Ore 10.30: Partenza della corsa-camminata 5 km

Ore 12.00: Premiazioni

Il Village StraWoman sarà animato da attività coinvolgenti e dalla musica di Radio VivaFm, radio ufficiale dell’evento, dove sarà possibile scoprire i servizi dedicati al benessere e alla salute della donna e scattare foto ricordo.

Come partecipare

La quota di iscrizione è di 13.00 € e comprende la t-shirt tecnica e l’iconica medaglia celebrativa della 15^ edizione, oltre a bag e pettorale gara, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento, assicurazione gara e assistenza medica. Ci si può iscrivere online tramite il sito.

La consegna del pacco gara sarà effettuata presso il Village StraWoman Humanitas Medical Care allestito ai Giardini Estensi, dalle ore 8:30 alle 10:00 di domenica 5 ottobre.

Humanitas Medical Care, partner scientifico dell’evento

Il centro medico Humanitas di Varese è da sempre al fianco di chi ama uno stile di vita sano e attivo e, per questo, sarà per il terzo anno consecutivo Partner Scientifico della tappa varesina di StraWoman®.

In occasione della giornata, torna anche il “Village della Prevenzione” con gli specialisti della città e i professionisti dell’ospedale Humanitas Mater Domini: oculisti e radiologhe senologhe saranno a disposizione di tutte le runner per consulti, consigli e attività interattive per mettersi alla prova, divertendosi: tramite gaming visivi si potrà testare la propria vista e, avvicinandosi allo stand dedicato alla salute del seno, invece, si potrà scoprire quanto sia importante conoscere il proprio corpo per la prevenzione del tumore della mammella.

Non solo, accanto a loro anche le infermiere del centro medico di Varese (per la prova della pressione e della saturimetria) e uno stand che inviterà tutte le partecipanti a lasciarsi “scansionare” da un pannello speciale e scoprire che ciò che portano dentro è molto più colorato di quanto immaginano; un modo originale e creativo per far scoprire il nuovo servizio di Radiologia del poliambulatorio.

In occasione del 5 ottobre – la prima domenica che apre il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno – anche quest’anno saranno presenti le testimonial di Sorrisi in Rosa, il progetto di Humanitas nato per sensibilizzare sul tema della prevenzione senologica, a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita.

StraWoman Humanitas Medical Care, infatti, ha anche l’obiettivo di alzare l’attenzione sulle patologie femminili e ricordare l’importanza della Ricerca, grazie a Fondazione Humanitas per la Ricerca, charity partner dell’iniziativa (le partecipanti, in fase di iscrizione alla corsa/camminata non competitiva, potranno infatti scegliere di sostenere l’associazione).