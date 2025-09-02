Torna il “Cammino dei monti e dei laghi”: da Leggiuno a Ghiffa tra natura, arte e spiritualità

Un itinerario suggestivo sulle sponde lombarde e piemontesi del Verbano, tra natura, arte, religiosità e antiche tradizioni

Torna domenica 14 settembre 2025 il tradizionale appuntamento con il Cammino dei Monti e dei Laghi, giunto alla sua XII edizione. La manifestazione, promossa dall’Associazione Storico-Culturale Lezedunum con il patrocinio del Comune di Leggiuno e della Provincia di Varese, propone un itinerario suggestivo sulle sponde lombarde e piemontesi del Verbano, tra natura, arte, religiosità e antiche tradizioni.

Il percorso

Il ritrovo è fissato alle ore 7.20 in piazza G. Marconi a Leggiuno, davanti al Municipio, per le iscrizioni, il saluto ai partecipanti e la colazione. Da lì partirà la camminata che condurrà inizialmente verso l’imbarcadero di Laveno, dove i partecipanti effettueranno la traversata in traghetto con destinazione Intra.

Sbarcati sulla sponda piemontese, il gruppo percorrerà il lungolago fino al ponte sul torrente San Giovanni, per immettersi poi sulla Via Selasca – Via delle Genti e raggiungere il Sacro Monte di Ghiffa. Il pranzo sarà al sacco nell’area verde del Santuario.

Il ritorno è previsto lungo lo stesso percorso, fino a Laveno, dove sarà possibile rientrare a Leggiuno in autobus o con mezzi propri.

Percorso completo: circa 22 km

Percorso ridotto: circa 12 km, con possibilità di rientro autonomo a Laveno dopo l’iscrizione.

Dislivello positivo massimo: 406 metri.

Modalità di partecipazione

L’iscrizione (quota 20 euro) è obbligatoria entro giovedì 11 settembre e comprende colazione, traghetto per Intra, ristoro finale e la speciale t-shirt “Cammino” realizzata per l’occasione. Durante la giornata si svolgerà anche un’estrazione a premi a sorteggio.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare gli organizzatori ai seguenti recapiti:

Giulio: 339 5470302, Davide: 335 7706985, Adolfo: 335 5886656, Fabrizio: 334 8962534

oppure scrivere a info@lezedunum.it.