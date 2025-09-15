Tornano in passerella le 0048, una sfilata all’insegna della resilienza e della “seconda opportunità”

Tornano in passerella le “modelle” 0048. Dopo le uscite di Varese e di Viggiù, si ripresentano in città giovedì 18 settembre 2025 alle 18:30 presso la sede di Case d’Autore Immobiliare in Via Donizetti 17 su invito di Giuseppe Gullo e Carla Minonzio che hanno colto il valore profondo di questa esperienza. .

Un evebto che sarà soprattutto di festa e di divertimento, con un occhio alla moda della prossima stagione fredda.

Le 0048 sono un simbolo di resilienza, forza, dignità, coraggio e anche autoironia. Sono donne, pazienti oncologiche, e hanno deciso di unirsi, non solo per affrontare la malattia insieme, ma anche per ispirare, aiutare e sostenere chi sta vivendo un percorso simile.

Ogni volta che si presentano in passerella, non lo fanno solo per esibirsi, ma per inviare un messaggio potente: la malattia può trasformarsi in occasione di crescita e di cambiamento.

Ogni donna delle 0048 porta con sé la sua storia, fatta di battaglie e di vittorie, e la sua presenza è una luce per tutte le altre che affrontano lo stesso cammino.

La prossima sfilata: un focus sulla sostenibilità e la seconda vita

La prossima sfilata non sarà solo all’insegna della moda ma anche della sostenibilità. Come queste donne, dopo la tempesta, rinascono, cambiano, così anche gli abiti usati vengono valorizzati, grazie alla collaborazione di negozi di abiti vintage e stockisti: «Perché dare una seconda vita è sempre un atto d’amore – che si tratti di un abito, di una persona, o di un cammino che ricomincia» spiegano.

Gli abiti non più indossati vengono selezionati con cura, rimessi in vendita e, se non trovano una nuova casa, possono essere restituiti ai proprietari o donati in beneficenza. È un gesto che parla di rispetto, solidarietà e attenzione verso il nostro mondo, un circolo virtuoso che si riflette nella bellezza di ciò che è stato rinnovato e rinasce.

Un evento da segnare in agenda

L’appuntamento è per giovedì 18 settembre alle ore 18.30 alla Case d’Autore Immobiliare in Via Donizetti 17, Varese.L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare il proprio posto.

Un dedica speciale a Sabrina

La sfilata sarà anche un momento per ricordare Sabrina, moglie del fotografo ufficiale del 0048, scomparsa proprio a causa di un tumore.

Prossime iniziative

Il messaggio delle 0048 si sta espandendo, superando i confini della città. Non è solo una sfilata, ma un vero e proprio movimento che punta a raggiungere chi sta vivendo un momento difficile e a portare solidarietà.Tante le iniziative in cantiere, come quelle dei laboratori, e una nuova sfilata, che sarà a Vergiate il 5 ottobre alla discoteca Picasso.

La missione delle 0048 è ormai definita: portare il messaggio di speranza ovunque, a chiunque abbia bisogno di una mano e di un sorriso.