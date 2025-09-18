Torneo in ricordo di Massimiliamo Pesipi e Mauro Macchi: un’emozionante giornata di calcio a Somma Lombardo

Al termine del torneo, sarà organizzato un pranzo sociale per tutti i partecipanti e i tifosi, un momento di convivialità e solidarietà. La prenotazione è obbligatoria entro il 22 settembre

Sabato 27 settembre 2025 alle ore 9.30 presso Maddalena Stadium avrà luogo il 1^ Torneo in ricordo:

– di Massimiliamo Pesipi (un giovane obiettore di coscienza di Arcisate, impegnato per la nostra associazione nelle attività della squadra di calcio e scomparso nel settembre del 1995; quest’anno ricorrono i 30 anni della sua morte)

– e di Mauro Macchi (persona con disabilità che ha da sempre frequentato i nostri Servizi e ha vissuto gli ultimi anni della sua vita nella Comunità di Maddalena, durante i quali ha condiviso con noi le sue più grandi passioni come il teatro e il calcio).

Il torneo, vedrà la partecipazione di quattro squadre di calcio formate da persone con disabilità che partecipano al Campionato FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi e Relazionali) o DCPS della FIGC, che da molti anni sono impegnate nei Campionati Lombardi di categoria: PAD, Villacortese, Ticino Cuggiono, Viscontini.

Complessivamente, gli atleti che si contenderanno il torneo saranno circa 60, sotto lo sguardo attento e competente dei loro allenatori che li seguon

L’evento:

Data e Ora: 27 settembre, dalle ore 9:30

Luogo: Maddalena Stadium, Via Ticino 8, Frazione Maddalena, Somma Lombardo

Formato: Torneo quadrangolare con le seguenti squadre partecipanti:

PAD

Villa Cortese

Ticino Cuggiono

Viscontini

Il torneo sarà un’occasione per celebrare la memoria di Max e Mauro, due persone speciali per la comunità di Somma Lombardo, attraverso il calcio e lo sport.

Al termine del torneo, sarà organizzato un pranzo sociale per tutti i partecipanti e i tifosi, un momento di convivialità e solidarietà. La prenotazione è obbligatoria entro il 22 settembre 2025, quindi non dimenticate di prenotare il vostro posto!

Come Prenotarsi:

Rita: 342 572 7770

Bruna: 340 297 7689