Tra banane e karkadè, a Gavirate si parla di “Quando il fascismo dettava la dieta”

Mercoledì 24 settembre 2025, alle 18, presso la Sala Mura di Gavirate in Piazza Alcide De Gasperi, si terrà la presentazione del libro “Quando il fascismo dettava la dieta” dello storico Enzo Laforgia. Dialogherà con l’autore la giornalista Stefania Radman di VareseNews.

L’iniziativa, organizzata da ANPI Gavirate-Besozzo “Alessandro Realini” (Sandrin) e Casa del Popolo Gavirate 1948, con il patrocinio del Comune di Gavirate, offrirà un approfondimento su un tema storico legato alla propaganda e alle politiche alimentari durante il regime fascista basandosi su un testo tato rigoroso quando di facile lettura e popolare: attraverso foto, aneddoti e racconti, sarà possibile ricostruire molto degli anni 20 e 30 del nostro Paese, tra conigli, karkadè, cucina futurista e … banane.

L’incontro è aperto al pubblico e a ingresso libero.