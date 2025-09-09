Tra femminismo e reggae. Il mercoledì pomeriggio in diretta su Radio Materia
Giulia Tiziani sarà ospite della nostra trasmissione dedicata alle associazioni (16,30) mentre Carlo Sandrin ci racconterà la storia della Hierbamala tra passato, presente e futuro (18)
Tra femminismo e reggae. Il mercoledì pomeriggio in diretta su Radio Materia partirà alle 16,30 con la trasmissione Soci All Time che vedrà protagonista il collettivo femminista di FemVa rappresentato da Giulia Tiziani e proseguirà alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto e la storia della band che ha rappresentato il reggae per quasi 30 anni, la Hierbamala, con la viva voce del fondatore e leader Carlo Sandrin ai nostri microfoni.
Soci All Time
Nel nostro spazio dedicato alle associazioni del territorio, in collaborazione con CSV Insubria, ospiteremo Giulia Tiziani per parlare dei diritti delle donne e del loro ruolo nella società, intervistata dalla nostra Adelia Brigo.
Chi l’avrebbe mai detto
Carlo Sandrin, insieme alla Hierbamala, ha animato le serate di almeno tre generazioni di amanti della musica reggae. Alle 18 sarà da noi con alcuni dei brani più belli e qualche anticipazione sulle nuove canzoni di un collettivo che si rinnova nel tempo e continua a regalare gioia ai suoi fans.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.