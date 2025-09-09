Varese News

Life

Tra femminismo e reggae. Il mercoledì pomeriggio in diretta su Radio Materia

Giulia Tiziani sarà ospite della nostra trasmissione dedicata alle associazioni (16,30) mentre Carlo Sandrin ci racconterà la storia della Hierbamala tra passato, presente e futuro (18)

Generico 08 Sep 2025

Tra femminismo e reggae. Il mercoledì pomeriggio in diretta su Radio Materia partirà alle 16,30 con la trasmissione Soci All Time che vedrà protagonista il collettivo femminista di FemVa rappresentato da Giulia Tiziani e proseguirà alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto e la storia della band che ha rappresentato il reggae per quasi 30 anni, la Hierbamala, con la viva voce del fondatore e  leader Carlo Sandrin ai nostri microfoni.

Soci All Time

Nel nostro spazio dedicato alle associazioni del territorio, in collaborazione con CSV Insubria, ospiteremo Giulia Tiziani per parlare dei diritti delle donne e del loro ruolo nella società, intervistata dalla nostra Adelia Brigo.

Chi l’avrebbe mai detto

Carlo Sandrin, insieme alla Hierbamala, ha animato le serate di almeno tre generazioni di amanti della musica reggae. Alle 18 sarà da noi con alcuni dei brani più belli e qualche anticipazione sulle nuove canzoni di un collettivo che si rinnova nel tempo e continua a regalare gioia ai suoi fans.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.