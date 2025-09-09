Tra femminismo e reggae. Il mercoledì pomeriggio in diretta su Radio Materia partirà alle 16,30 con la trasmissione Soci All Time che vedrà protagonista il collettivo femminista di FemVa rappresentato da Giulia Tiziani e proseguirà alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto e la storia della band che ha rappresentato il reggae per quasi 30 anni, la Hierbamala, con la viva voce del fondatore e leader Carlo Sandrin ai nostri microfoni.

Soci All Time

Nel nostro spazio dedicato alle associazioni del territorio, in collaborazione con CSV Insubria, ospiteremo Giulia Tiziani per parlare dei diritti delle donne e del loro ruolo nella società, intervistata dalla nostra Adelia Brigo.

Chi l’avrebbe mai detto

Carlo Sandrin, insieme alla Hierbamala, ha animato le serate di almeno tre generazioni di amanti della musica reggae. Alle 18 sarà da noi con alcuni dei brani più belli e qualche anticipazione sulle nuove canzoni di un collettivo che si rinnova nel tempo e continua a regalare gioia ai suoi fans.