Tra jazz e storia dell’aviazione, Volandia ospita la Simply Bop Big Band

Volandia, Parco e Museo del Volo, luogo simbolo della storia aeronautica italiana, apre le porte a un evento speciale che unisce musica e cultura: venerdì 5 settembre 2025, alle ore 21:00, le ex Officine Caproni diventeranno il palcoscenico di “Cultura e musica in volo”, con il concerto della Simply Bop Big Band.

Un’occasione unica per vivere una serata che coniuga l’energia del jazz orchestrale con il fascino di una location carica di memoria storica.

La Simply Bop Big Band, sotto la direzione artistica del trombettista Mauro Brunini, è composta da 18 musicisti tra professionisti e giovani talenti. L’ensemble, nato come associazione musicale del Terzo Settore, ha come missione quella di diffondere l’arte del jazz e dello swing, proponendo repertori che spaziano dai classici intramontabili a tributi monografici ai grandi maestri del genere.

Sul palco di Volandia risuoneranno brani che hanno fatto la storia della musica del Novecento, interpretati con eleganza, energia e un sound capace di coinvolgere il pubblico di ogni età.

La serata non sarà soltanto un concerto. I cancelli di Volandia apriranno alle 18:30, permettendo al pubblico di visitare il museo e scoprire le sue undici aree tematiche: dai voli pionieristici alle esplorazioni spaziali, dai convertiplani ai droni.

Grazie al biglietto, dal costo di 26 euro, i partecipanti avranno accesso non solo alla musica ma anche a un viaggio nella storia dell’aviazione, con la possibilità di usufruire dell’area food attiva per tutta la durata dell’evento.

Informazioni utili

Data: venerdì 5 settembre 2025

Luogo: Volandia – Parco e Museo del Volo, ex Officine Caproni, Malpensa

Orari: apertura cancelli e visita al museo dalle ore 18:30; concerto ore 21:00

Biglietti: €26, disponibili su ticketone.it, comprensivi di ingresso al museo e area ristoro