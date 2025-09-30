“Tra sogni ed incanto” fa il tutto esaurito al Miv di Varese

Tutto esaurito al Multisala Impero di Varese per il primo spettacolo da autrice e regista portato sul palco da Micaela Ianiro, 24enne di Brusimpiano che si è diplomata alla Scuola del Teatro Musicale di Milano e Novara dopo gli studi al “Manzoni” di Varese.

Ianiro ha messo in scena “Tra Sogni ed Incanto”, un viaggio tra le melodie fiabesche che hanno accompagnato l’infanzia di intere generazioni. Insieme a lei sul palco anche Lia Fasolo, Simona Guidi e Tommaso Pigano che hanno dato voce a un repertorio capace di toccare corde profonde nel cuore del pubblico. (foto: Matteo Milani)

Lo spettacolo è una sorta di presentazione di Ianiro, cresciuta da bambina con le storie dei cartoni animati con i personaggi impegnati in ballo e canto che hanno in qualche modo tracciato la strada scelta dalla giovane di Brusimpiano. «Dopo anni di studio e sacrifici – spiega Micaela – ho sentito il bisogno di portare in scena qualcosa che mi rappresentasse davvero, così è nato “Tra Sogni ed Incanto”».

La serata di debutto al MIV è stata segnata dal tutto esaurito con pubblico commosso ed entusiasta alla chiusura del sipario. “Tra Sogni ed Incanto” d’altra parte è un viaggio musicale tra le melodie che hanno fatto sognare generazioni intere: la musica si intreccia con proiezioni evocative, mentre brevi testi parlati collegano le canzoni cucendo mondi diversi in un’unica storia. Lo spettatore non resta seduto: canta, partecipa, si commuove e diventa parte del sogno.