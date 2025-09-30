“Tra sogni ed incanto” fa il tutto esaurito al Miv di Varese
In tanti per l'esordio da autrice e regista della giovane Micaela Ianiro di Brusimpiano. Sul palco uno spettacolo dedicato alle melodie fiabesche dei cartoni animati
Tutto esaurito al Multisala Impero di Varese per il primo spettacolo da autrice e regista portato sul palco da Micaela Ianiro, 24enne di Brusimpiano che si è diplomata alla Scuola del Teatro Musicale di Milano e Novara dopo gli studi al “Manzoni” di Varese.
Ianiro ha messo in scena “Tra Sogni ed Incanto”, un viaggio tra le melodie fiabesche che hanno accompagnato l’infanzia di intere generazioni. Insieme a lei sul palco anche Lia Fasolo, Simona Guidi e Tommaso Pigano che hanno dato voce a un repertorio capace di toccare corde profonde nel cuore del pubblico. (foto: Matteo Milani)
Lo spettacolo è una sorta di presentazione di Ianiro, cresciuta da bambina con le storie dei cartoni animati con i personaggi impegnati in ballo e canto che hanno in qualche modo tracciato la strada scelta dalla giovane di Brusimpiano. «Dopo anni di studio e sacrifici – spiega Micaela – ho sentito il bisogno di portare in scena qualcosa che mi rappresentasse davvero, così è nato “Tra Sogni ed Incanto”».
La serata di debutto al MIV è stata segnata dal tutto esaurito con pubblico commosso ed entusiasta alla chiusura del sipario. “Tra Sogni ed Incanto” d’altra parte è un viaggio musicale tra le melodie che hanno fatto sognare generazioni intere: la musica si intreccia con proiezioni evocative, mentre brevi testi parlati collegano le canzoni cucendo mondi diversi in un’unica storia. Lo spettatore non resta seduto: canta, partecipa, si commuove e diventa parte del sogno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.