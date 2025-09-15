Tradate e Besnate, prove aperte per i nuovi corsi della scuola di teatro Oplà

La compagnia Oplà – Artigiani di scena inaugura la nuova stagione di corsi teatrali a Tradate e Besnate, confermando la sua vocazione di punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi al palcoscenico, scoprendo il piacere della recitazione e del lavoro di gruppo. «Se ti stai chiedendo perché mai iscriverti o iscrivere tuo figlio ad una scuola di teatro sei nel posto giusto! I nostri Corsi di Teatro si rivolgono a tutte quelle persone che, per un motivo o per un altro, vogliono Fare Teatro. I perché sono tanti, ciascuno ha i propri». Come spiegano i responsabili di Oplà le risposte sono molte, date dagli stessi “studenti” degli anni passati: «Per conoscere nuove persone, per fare qualcosa per scoprire il proprio corpo, perché si è timidi, per imparare a parlare davanti a un pubblico, perché si lavora molto sulle emozioni, e molto altro».

Corsi per tutte le età e prove aperte

La proposta è articolata in percorsi pensati per diverse fasce d’età, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità di ciascun partecipante. Prima dell’avvio ufficiale delle attività, Oplà offre l’opportunità di partecipare a prove aperte gratuite nel mese di settembre.

Per accedere è necessaria l’iscrizione: un’occasione utile per conoscere i docenti, il metodo e vivere da vicino l’esperienza teatrale.

Il calendario delle prove aperte e Besnate:

Bambini – Mercoledì 24 settembre 17.00-18.00

Medie – Mercoledì 24 settembre 17.00-18.00

Superiori – Giovedì 25 settembre 19.00-20.30

Adulti – Giovedì 25 settembre 21.00-22.30

Le prove aperte a Tradate:

Bambini – Giovedì 25 settembre 17.00-18.00

Medie – Giovedì 25 settembre 17.00-18.00

Adolescenti – Lunedì 22 settembre 18.30-20.00

Adulti – Lunedì 22 settembre 21.00-22.30

Info e contatti

I corsi si terranno a Tradate e Besnate e sono condotti da attori e formatori con esperienza professionale.

Per iscrizioni e informazioni: info@oplateatro.it oppure cell. 348-3249411

www.oplateatro.it