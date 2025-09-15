Varese News

Bambini

Tradate e Besnate, prove aperte per i nuovi corsi della scuola di teatro Oplà

La compagnia Oplà – Artigiani di scena inaugura la nuova stagione di corsi teatrali, a settembre prove aperte per tutte le età

teatro oplà

La compagnia Oplà – Artigiani di scena inaugura la nuova stagione di corsi teatrali a Tradate e Besnate, confermando la sua vocazione di punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi al palcoscenico, scoprendo il piacere della recitazione e del lavoro di gruppo. «Se ti stai chiedendo perché mai iscriverti o iscrivere tuo figlio ad una scuola di teatro sei nel posto giusto! I nostri Corsi di Teatro si rivolgono a tutte quelle persone che, per un motivo o per un altro, vogliono Fare Teatro. I perché sono tanti, ciascuno ha i propri». Come spiegano i responsabili di Oplà le risposte sono molte, date dagli stessi “studenti” degli anni passati: «Per conoscere nuove persone, per fare qualcosa per scoprire il proprio corpo, perché si è timidi, per imparare a parlare davanti a un pubblico, perché si lavora molto sulle emozioni, e molto altro».

Corsi per tutte le età e prove aperte

La proposta è articolata in percorsi pensati per diverse fasce d’età, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità di ciascun partecipante. Prima dell’avvio ufficiale delle attività, Oplà offre l’opportunità di partecipare a prove aperte gratuite nel mese di settembre.
Per accedere è necessaria l’iscrizione: un’occasione utile per conoscere i docenti, il metodo e vivere da vicino l’esperienza teatrale.

Il calendario delle prove aperte e Besnate:

  • Bambini – Mercoledì 24 settembre 17.00-18.00
  • Medie – Mercoledì 24 settembre 17.00-18.00
  • Superiori – Giovedì 25 settembre 19.00-20.30
  • Adulti – Giovedì 25 settembre 21.00-22.30

Le prove aperte a Tradate: 

  • Bambini – Giovedì 25 settembre 17.00-18.00
  • Medie – Giovedì 25 settembre 17.00-18.00
  • Adolescenti – Lunedì 22 settembre 18.30-20.00
  • Adulti – Lunedì 22 settembre 21.00-22.30

Info e contatti

I corsi si terranno a Tradate e Besnate e sono condotti da attori e formatori con esperienza professionale.
Per iscrizioni e informazioni: info@oplateatro.it oppure cell. 348-3249411
www.oplateatro.it 

di
Pubblicato il 15 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.