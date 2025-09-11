Tradizione, cultura e solidarietà: la cooperativa di Capolago festeggia cent’anni

Una giornata di festa tra aperitivi, pranzo sociale, teatro, musica. Una celebrazione della realtà che è stato punto di riferimento e ancora ospita tante forme di partecipazione

Domenica 21 settembre 2025, il cuore di Capolago – frazione di Varese – festeggia cent’anni della sua storia: compie un secolo la Cooperativa di Capolago.

Fondata nel 1925, la Cooperativa di Capolago ha rappresentato per generazioni un punto di riferimento sociale e culturale. Quest’anno, il traguardo dei 100 anni verrà celebrato con un programma ricco di significato, pensato per onorare il passato e guardare al futuro.

La giornata inizierà alle 9:30 con una Santa Messa in ricordo dei soci defunti, seguita da un gesto concreto di cura per la comunità: la donazione di un defibrillatore e una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, presso la sede degli Alpini di Capolago. A seguire verrà offerto un piccolo rinfresco presso la stessa sede.

Dopo il rinfresco, ci si recherà presso il circolo di Capolago e si avrà l’occasione di sfogliare libri sociali storici e scoprire documenti antichi che raccontano la lunga vita della cooperativa. Inoltre verranno esposti oggetti d’epoca della storia del Circolo di Capolago.

Il Pranzo del Centenario, accessibile a prezzi simbolici, riunirà chiunque vorrà partecipare in un momento conviviale, e i fondi raccolti saranno destinati per il futuro della Scuola Primaria “Francesco Baracca” di Capolago.

La Cooperativa oggi

La cooperativa di Capolago e tutti i suoi soci, oggi sono proprietari dell’immobile che ospita il Circolo di Capolago, allo stato attuale data in gestione ad una attività di ristorazione che fa della numerose birre alla spina il suo cavallo di battaglia.

Al piano superiore attualmente è ospitata la sede della Banda G.Verdi. Inoltre, vengono organizzati eventi culturali e sociali per tenere vivo il rione

Teatro, musica e memoria

Nel pomeriggio, sempre al Circolo di Capolago, ci sarà lo spettacolo teatrale dal titolo “Capolago e la sua storia”, un viaggio teatrale tra volti, voci e vicende che hanno plasmato l’identità del paese.

La banda musicale sarà presente durante l’evento, continuando una sinergia che dura da ben 100 anni: la banda è infatti nata lo stesso anno della Cooperativa di Capolago.

Banda, Alpini, Cooperativa e Parrocchia: le quattro realtà del paese insieme, per provare a tendere vivo un rione pieno di storia.

L’evento è patrocinato dal comune di Varese.

Per info e prenotazioni: cooperativacapolago@gmail.com; telefono: 366.9752671