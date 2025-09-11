Traffico insostenibile tra Oltrona e Voltorre: Gianni Lucchina chiede il divieto di transito per i non residenti

Il traffico è incessante, soprattutto nelle ore di punta. L’inquinamento atmosferico e acustico è da tempo tra i temi più dibattuti nella zona. Occorre un intervento immediato che riporti serenità. È Gianni Lucchina, capogruppo di Vivere Gavirate a sollevare il problema del crocevia tra Via Rovera, Via Unione, Via Rossi e Via Morosolo.

La situazione, complicata dal passaggio quotidiano di centinaia di veicoli tra cui numerosi mezzi pesanti, sta mettendo a dura prova la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

Un crocevia trafficato e inquinato

Secondo i dati di traffico rilevati da un cittadino che abita proprio nei palazzi che si affacciano sull’incrocio, il volume di veicoli che transitano varia notevolmente durante la giornata, con picchi significativi nelle ore di punta. Ad esempio, in alcuni giorni di marzo e aprile 2025, sono stati registrati flussi orari che hanno oscillato tra 232 e 804 veicoli con il record del 3 aprile 2025, in cui sono stati superati i 750 veicoli.

La strada viene utilizzata da molti automobilisti come percorso alternativo per evitare le code sulla SP1, Il passaggio di auto porta con sé anche il tema dell’inquinamento sia acustico sia atmosferico e quindi un serio problema per la salute pubblica,.

Le fasce orarie più congestionate sono tra le 7:30 e le 9:00 e tra le 17:00 e le 18:00,.

Le critiche di Gianni Lucchina

Gianni Lucchina ha ricordato di aver ripetutamente denunciato la lentezza e l’inefficienza degli interventi previsti dalla giunta Parola per risolvere questi problemi. In particolare, critica la mancanza di discussione in Consiglio Comunale della sua interrogazione riguardante le problematiche di viabilità, non presa in considerazione a causa di un “atteggiamento sgarbato” della maggioranza, nonostante la sua assenza giustificata.

Lucchina inoltre sottolinea che le misure attuate finora, come la creazione di un passaggio pedonale rialzato, non hanno risolto le problematiche di sicurezza. Infatti, il traffico e l’inquinamento continuano a rimanere elevati, a testimonianza di una carenza di interventi strutturali e duraturi. Insufficiente, inoltre, l‘annunciato progetto di allargamento di via Rovera per i tempi indefiniti dato che occorre ancora partire con gli espropri dei terreni.

Le proposte per una soluzione

Con l’intento di migliorare la viabilità, la sicurezza e l’ambiente in zona, Gianni Lucchina ha avanzato diverse proposte concrete, che vanno ad affrontare le criticità in maniera tempestiva e mirata.

Innanzitutto la rilevazione dell’inquinamento: Lucchina ha chiesto che ARPA sia incaricata di effettuare rilievi sull’inquinamento atmosferico e acustico nella zona. Un monitoraggio adeguato potrebbe fornire dati concreti e utili per adottare misure correttive più efficaci. C’è poi la necessità di una sistemazione stradale con l’ammortizzazione dei tombini e altre piccole modifiche alla viabilità per ridurre il rumore e migliorare il confort di guida.

Divieto di transito per i non residenti negli orari di punta

Il capogruppo di Vivere Gavirate chiede infine il divieto di transito per i non residenti nelle ore più critiche dalle 7:30 alle 9:00 e dalle 17:00 alle 18:00, escludendo gli autobus e potenziando la presenza della polizia locale.