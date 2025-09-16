Tragico incidente sul lavoro: operaio piemontese muore schiacciato dall’escavatore in Canton Ticino
La vittima dell'incidente avvenuto a Palagnedra è un 48enne, residente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola
La Polizia cantonale comunica che oggi, martedì 16 settembre, poco dopo le 4 in via Centovalli a Palagnedra, nei pressi della locale stazione, vi è stato un infortunio sul lavoro con esito letale.
Un 48enne operaio italiano residente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola stava effettuando dei lavori alla guida di un escavatore. Stando a una prima ricostruzione, vi è stato l’urto con una struttura fissa (una scala in cemento). Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire l’uomo a causa dell’urto è rimasto intrappolato. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della Rega, che non hanno potuto che costatare il decesso del 48enne a causa delle ferite riportate.
