Tragico incidente sul lavoro: operaio piemontese muore schiacciato dall’escavatore in Canton Ticino

La vittima dell'incidente avvenuto a Palagnedra è un 48enne, residente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola

La Polizia cantonale comunica che oggi, martedì 16 settembre, poco dopo le 4 in via Centovalli a Palagnedra, nei pressi della locale stazione, vi è stato un infortunio sul lavoro con esito letale.

Un 48enne operaio italiano residente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola stava effettuando dei lavori alla guida di un escavatore. Stando a una prima ricostruzione, vi è stato l’urto con una struttura fissa (una scala in cemento). Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire l’uomo a causa dell’urto è rimasto intrappolato. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della Rega, che non hanno potuto che costatare il decesso del 48enne a causa delle ferite riportate.

Pubblicato il 16 Settembre 2025
