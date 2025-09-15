Tragico infortunio in montagna, escursionista di 58 anni perde la vita in Valle Leventina
L'incidente si è verificato venerdì. Sabato le operazioni di recupero del corpo, rese particolarmente complesse dalle condizioni meteo
Un escursionista svizzero di 58 anni ha perso la vita nello scorso fine settimana durante un’escursione sul Pizzo Centrale, sopra Airolo, in Valle Leventina.
Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale, l’incidente è stato segnalato nella serata di venerdì 12 settembre, poco dopo le 21, quando è stato comunicato il mancato rientro di un escursionista domiciliato nel Canton Zugo. Immediatamente è stato attivato un ampio dispositivo di ricerca, che ha coinvolto la Polizia cantonale, il Soccorso Alpino Svizzero e la Rega.
Le ricerche hanno portato gli operatori a concentrarsi sulla zona del Pizzo Centrale ad Airolo, un’area impervia a una quota di 2.914 metri.
Sabato mattina, poco dopo le 11, il corpo senza vita dell’escursionista è stato individuato in una zona particolarmente difficile da raggiungere. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto vittima di una caduta di circa 70 metri, ma le circostanze precise dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.
Le operazioni di recupero del corpo sono state particolarmente complesse a causa delle condizioni meteo avverse e della difficoltà del terreno particolarmente impervio
