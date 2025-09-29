Trasporti, 15 milioni per tariffe agevolate per anziani e disabili

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato una delibera, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che prevede lo stanziamento di oltre 15 milioni di euro per dare la possibilità alle persone con disabilità e agli anziani di viaggiare sui mezzi del Trasporto pubblico locale a tariffe particolarmente agevolate o gratuite. Le risorse sono destinate alle Aziende del trasporto pubblico.

Le agevolazioni sui trasporti per anziani e disabili

La misura riguarda l’iniziativa ‘Io Viaggio ovunque in Lombardia Agevolata‘ (Ivol Agevolata). Si tratta di un abbonamento annuale valido per treni suburbani e regionali, autobus urbani e interurbani, tram, metropolitana, funivie, funicolari e servizi di navigazione del lago d’Iseo. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria si trovano sul sito web.

Provvedimento che tocca migliaia di cittadini

“Prosegue il sostegno di Regione Lombardia alle persone fragili – ha evidenziato l’assessore Lucente –. Un provvedimento che riguarda migliaia di cittadini che quotidianamente devono usufruire del Tpl: la nostra è un’azione concreta che continua e si consolida nel tempo, un segno di vicinanza e attenzione nei confronti di una fetta importante della popolazione”. “Nello specifico – ha aggiunto Lucente – gli invalidi al 100% possono viaggiare su tutti i mezzi spendendo 10 euro l’anno. Per gli over 65 con Isee fino a 12.500 euro, il costo dell’Ivol agevolata è di 80 euro l’anno. Gli invalidi con percentuale dal 67 al 99% viaggiano allo stesso costo di 80 euro l’anno, con un limite di Isee fino a 16.500 euro”.