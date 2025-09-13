Varese News

Tre medaglie nella prima giornata dei mondiali di atletica di Tokyo

Argenti per Palmisano e Battocletti, bronzo per Fabbri. Qualificati Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, Iapichino esclusa dalla finale

nadia battocletti atletica leggera - foto Colombo/Fidal

(Antonella Palmisano – Foto di / FIDAL FIDAL)
Sono cominciati col botto sabato 13 settembre i Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo  si è aperta la rassegna iridata con una prima giornata decisamente ricca di medaglie per gli italian: due argenti e un bronzo.

La prima ad ottenerla è stata Antonella Palmisano, che ha guadagnato l’argento nei 35km di marcia mentre ancora in Italia dormivamo. Alle 14.30 altro argento: questa volta di Nadia Battocletti, che alle 14.30 è arivata seconda nella finale dei 10.000 metri.

Infine, medaglia di bronzo per Leonardo Fabbri nelle finali di getto del peso maschile.

Passano in finale, rispettivamente per i 100 metri uomo e i 100 metri donna Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, impegnati nelle rispettive batterie.

Giornata no invece per Larissa Iapichino favorita per una medaglia nel salto in lungo, che non è riuscita a qualificarsi per la finale.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 14 SETTEMBRE

Sessione mattutina (notte in Italia: gli orari segnati sono quelli italiani)

0.30 Maratona F Finale LONEDO
2.00 Martello F Qualificazione (Gr. A) FANTINI
2.35  M Batterie ARESE, BUSSOTTI, RIVA
3.45 Martello F Qualificazione (Gr. B) ev. Fantini
4.28 100 ostacoli F Batterie CARMASSI, CARRARO

Sessione serale (mattina-pomeriggio in Italia: gli orari segnati sono quelli italiani)

11.35 400 M Batterie SCOTTI, SITO
11.40 Alto M Qualificazione LANDO, SIOLI, SOTTILE, TAMBERI
12.10 Disco F Finale
12.25 400 F Batterie MANGIONE, POLINARI
13.20 100 F Semifinali Dosso
13.40 Lungo F Finale
13.43 100 M Semifinali Jacobs
14.05 1500 F Semifinali
14.30 10.000 M Finale
15.13 100 F Finale ev. Dosso
15.20 100 M Finale ev. Jacobs

Pubblicato il 13 Settembre 2025
