Tre medaglie nella prima giornata dei mondiali di atletica di Tokyo

(Antonella Palmisano – Foto di / FIDAL FIDAL)

Sono cominciati col botto sabato 13 settembre i Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo si è aperta la rassegna iridata con una prima giornata decisamente ricca di medaglie per gli italian: due argenti e un bronzo.

La prima ad ottenerla è stata Antonella Palmisano, che ha guadagnato l’argento nei 35km di marcia mentre ancora in Italia dormivamo. Alle 14.30 altro argento: questa volta di Nadia Battocletti, che alle 14.30 è arivata seconda nella finale dei 10.000 metri.

Infine, medaglia di bronzo per Leonardo Fabbri nelle finali di getto del peso maschile.

Passano in finale, rispettivamente per i 100 metri uomo e i 100 metri donna Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, impegnati nelle rispettive batterie.

Giornata no invece per Larissa Iapichino favorita per una medaglia nel salto in lungo, che non è riuscita a qualificarsi per la finale.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 14 SETTEMBRE

Sessione mattutina (notte in Italia: gli orari segnati sono quelli italiani)

0.30 Maratona F Finale LONEDO

2.00 Martello F Qualificazione (Gr. A) FANTINI

2.35 M Batterie ARESE, BUSSOTTI, RIVA

3.45 Martello F Qualificazione (Gr. B) ev. Fantini

4.28 100 ostacoli F Batterie CARMASSI, CARRARO

Sessione serale (mattina-pomeriggio in Italia: gli orari segnati sono quelli italiani)

11.35 400 M Batterie SCOTTI, SITO

11.40 Alto M Qualificazione LANDO, SIOLI, SOTTILE, TAMBERI

12.10 Disco F Finale

12.25 400 F Batterie MANGIONE, POLINARI

13.20 100 F Semifinali Dosso

13.40 Lungo F Finale

13.43 100 M Semifinali Jacobs

14.05 1500 F Semifinali

14.30 10.000 M Finale

15.13 100 F Finale ev. Dosso

15.20 100 M Finale ev. Jacobs