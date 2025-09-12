Tre sindaci inaugurano la curvatura sportiva delle scuole secondarie dell’IC Cagnola

Con l’apertura del nuovo anno scolastico, le scuole secondarie dell’Istituto comprensivo don Guido Cagnola lanciano la nuova curvatura sportiva.

A inaugurare l’iniziativa nella mattinata di venerdì 12 settembre, per il primissimo giorno di scuola. sono stati i sindaci di Gazzada Schianno Stefano Frattini, di Morazzone Maurizio Mazzucchelli e di Buguggiate Matteo Sambo, assieme alla consigliera regionale Romana Dell’Erba.

Galleria fotografica L’inaugurazione della curvatura sportiva per le scuole medie dell’IC Cagnola 4 di 31

La preside Sabrina Troja ha accolto i tre primi cittadini, in solenne fascia tricolore, nella rinnovata Palestra del plesso di Gazzada Schianno per una festa che ha coinvolto tutti gli alunni delle sette classi prime, assieme a insegnanti e genitori.

La curvatura sportiva, coordinata dal prof. Gabriele Martinato, comporta un rientro pomeridiano, per due ore di educazione motoria in più alla settimana, per gli alunni delle tre classi di 1B, una per ciascun plesso di secondaria di primo grado del IC Cagnola.

La cerimonia di apertura di questa nuova avventura ha però convolto tutte le famiglie dei ragazzi iscritti in prima, con una solenne consegna dei diari. Ogni alunno ha ricevuto il diario dalle mani del proprio sindaco. I ragazzi dello sportivo, e i sindaci, hanno anche rivevuto una maglietta, con il logo della curvatura sportiva sul fronte, e il comune di appartenenza di ciascun plesso sul retro.

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo

Ha il potere di ispirare

Ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno.

Nelson Mandela

Questa la scritta realizzata dalle insegnanti di educazione all’immagine sul muro di ingresso alla palestra, a ridosso dell’ala della scuola usata per i servizi parascolastici di prescuola, doposcuola e mensa garantiti dal Comune di Gazzada Schianno.

La mensa

“Le aule sono state rinfrescate e attendiamo i nuovi arredi per rendere sempre più accogliente i servizi che le famiglie dimostrano di apprezzare e cui aderiscono un crescente numero di bambini e di ragazzi», ha detto la vicesindaco con delega ai Servizi educativi, Silvia Lorusso, che pure ha partecipato alla manifestazione d’apertura della nuova curvatura sportiva.

Dopo l’ampliamento del servizio, avvenuto lo scorso anno proprio per rispondere positivamente a tutte le richieste delle famiglie, quest’anno tutti i bambini e ragazzzi che lo hanno richiesto sono stati accolti per prescuola, mensa e mezz’ora del post mensa, mentre alcuni bambini sono in lista d’attesa per il servizio di dopo scuola.

Dopo il momento istituzionale in palestra, la mattinata degli studenti di prima è proseguita tra laboratori creativi e attività motorie, occasioni per conoscersi, stringere nuove amicizie e sentirsi parte di una comunità scolastica unita, anche se estesa su un territorio ampio che copre tre comuni.

Alle 12.15 il saluto finale con la promessa di un anno da vivere insieme con entusiasmo.