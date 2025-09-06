Varese News

Tre varesini tra i 12 nuovi candidati al sacerdozio: l’ammissione durante la messa in Duomo

Andrea Angelini, Emanuele Guido e Paolo Macchi rappresentano tre comunità del Varesotto. Diventeranno sacerdoti nel giugno 2026

Lunedì prossimo, 8 settembre, alle 9.30, il Duomo di Milano ospiterà la messa pontificale che inaugura l’anno pastorale presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini. Durante la celebrazione, che inaugura il nuovo anno pastorale, avrà luogo anche il rito di ammissione di dodici seminaristi candidati al diaconato che saranno ordinati sacerdoti il 3 giugno 2026.

Tra i futuri sacerdoti ci sono tre giovani provenienti dalla provincia di Varese: Andrea Angelini della parrocchia SS. Agostino, Monica e Giovanni Battista di Casciago, Emanuele Guido della parrocchia Beata Vergine Assunta di Crugnola a Mornago e Paolo Macchi della parrocchia Santo Stefano Protomartire di Tradate.

I dodici diaconi saranno nominati sacerdoti il prossimo 13 giugno.

Il motto scelto dai dodici candidati, tratto da Sant’Ambrogio, è “Cristo è tutto per noi”. Una frase che sintetizza il senso della vocazione e che accompagnerà i giovani nel percorso che li porterà prima all’ordinazione diaconale e poi al sacerdozio. L’immagine simbolo scelta per il gruppo è una porzione della vetrata centrale dell’abside del Duomo, con il sole al centro: un richiamo al Cristo “Sole di giustizia”, luce che guida la Chiesa e ogni credente.

Pubblicato il 06 Settembre 2025
