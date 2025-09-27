Treni, Gadda (Italia Viva): “Rimborsi automatici e soglie più basse per i ritardi”
È la proposta lanciata da Maria Chiara Gadda, vicepresidente di Italia Viva, intervenuta a Superpartes
Rendere i rimborsi dei ritardi più rapidi, automatici e accessibili a tutti i viaggiatori. È la proposta lanciata da Maria Chiara Gadda, vicepresidente di Italia Viva, intervenuta a Superpartes.
“I cittadini non devono pagare i disservizi”
«I ritardi e i disservizi dei treni, a partire dall’Alta Velocità, non possono essere pagati dai cittadini che viaggiano per motivi di salute, di studio o per un colloquio di lavoro» – ha spiegato Gadda. – «Con una proposta di legge puntiamo a rendere i rimborsi per i ritardi automatici e a farli scattare anche per ritardi inferiori ai 30 minuti».
La proposta di Italia Viva
Il progetto prevede che:
i rimborsi partano da ritardi superiori a 15 minuti, fino ad arrivare al rimborso totale per ritardi oltre le due ore, e che vengano erogati in automatico, senza dover essere richiesti dal viaggiatore.
«Oggi – ha osservato Gadda – la procedura è macchinosa e penalizza soprattutto gli anziani. Con meno burocrazia, il rimborso sarà sicuro e più facile».
Cantieri sì, ma non sulle spalle dei cittadini
La deputata ha ribadito l’importanza degli investimenti in manutenzione e lavori infrastrutturali, ma ha avvertito: «I cantieri sono importanti, ma il loro peso non può ricadere sulla vita dei cittadini».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.