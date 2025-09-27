Varese News

Politica

Treni, Gadda (Italia Viva): “Rimborsi automatici e soglie più basse per i ritardi”

È la proposta lanciata da Maria Chiara Gadda, vicepresidente di Italia Viva, intervenuta a Superpartes

maria chiara gadda

Rendere i rimborsi dei ritardi più rapidi, automatici e accessibili a tutti i viaggiatori. È la proposta lanciata da Maria Chiara Gadda, vicepresidente di Italia Viva, intervenuta a Superpartes.

“I cittadini non devono pagare i disservizi”

«I ritardi e i disservizi dei treni, a partire dall’Alta Velocità, non possono essere pagati dai cittadini che viaggiano per motivi di salute, di studio o per un colloquio di lavoro» – ha spiegato Gadda. – «Con una proposta di legge puntiamo a rendere i rimborsi per i ritardi automatici e a farli scattare anche per ritardi inferiori ai 30 minuti».

La proposta di Italia Viva

Il progetto prevede che:

i rimborsi partano da ritardi superiori a 15 minuti, fino ad arrivare al rimborso totale per ritardi oltre le due ore, e che vengano erogati in automatico, senza dover essere richiesti dal viaggiatore.

«Oggi – ha osservato Gadda – la procedura è macchinosa e penalizza soprattutto gli anziani. Con meno burocrazia, il rimborso sarà sicuro e più facile».

Cantieri sì, ma non sulle spalle dei cittadini

La deputata ha ribadito l’importanza degli investimenti in manutenzione e lavori infrastrutturali, ma ha avvertito: «I cantieri sono importanti, ma il loro peso non può ricadere sulla vita dei cittadini».

Pubblicato il 27 Settembre 2025
