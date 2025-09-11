Trenord potenzia il collegamento con Linate: a Milano nuova fermata Forlanini
Tra le novità anche un incremento delle corse serali sulla tratta Milano - Varese
A partire dal 15 settembre, Trenord potenzia la linea Milano – Lodi – Piacenza, aggiungendo una fermata a Milano Forlanini, che garantirà un collegamento diretto con l’aeroporto di Linate tramite la M4.
Questo miglioramento della mobilità risponde alle esigenze dei pendolari e dei viaggiatori lombardi, offrendo nuove soluzioni di trasporto. Inoltre, Trenord incrementa le corse serali sulle tratte Milano – Pavia e Milano – Varese, potenzia il servizio festivo sulla Brescia – Cremona e aumenta i collegamenti transfrontalieri.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.