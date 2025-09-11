Trenord potenzia il collegamento con Linate: a Milano nuova fermata Forlanini

A partire dal 15 settembre, Trenord potenzia la linea Milano – Lodi – Piacenza, aggiungendo una fermata a Milano Forlanini, che garantirà un collegamento diretto con l’aeroporto di Linate tramite la M4.

Questo miglioramento della mobilità risponde alle esigenze dei pendolari e dei viaggiatori lombardi, offrendo nuove soluzioni di trasporto. Inoltre, Trenord incrementa le corse serali sulle tratte Milano – Pavia e Milano – Varese, potenzia il servizio festivo sulla Brescia – Cremona e aumenta i collegamenti transfrontalieri.