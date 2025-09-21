Trionfo Hurricane Varese: la Coppa Italia è realtà
La squadra del Cisv batte in semifinale la Leonessa scudettata, in finale i White Sox Bologna e alza al cielo il trofeo. Seconda affermazione dopo quella nel 2017 targata Patrini
Uno Scudetto conquistato la scorsa stagione e quest’anno, dopo l’eliminazione in semifinale di campionato, arriva la vittoria in Coppa Italia. Gli Hurricane Varese – squadra di baseball per ciechi del Cisv (ciechi e ipovedenti sportivi varesini), già Patrini – conquistano l’edizione 2025 della Coppa Italia.
Dopo le qualificazioni giocate e vinte settimana scorsa al Gurian Field di Malnate, campo di casa, i ragazzi di coach Matteo Boscardi sono riusciti a vincere oggi a Bologna le due gare che li hanno portati al titolo.
In mattinata l’ostacolo superato è stato quello della Leonessa Brescia, squadra che ha conquistato lo Scudetto 2025. La bella prestazione in semifinale ha permesso agli Hurricane di arrivare con il morale alto alla finalissima contro i White Sox Bologna. Grazie a una grande prestazione i varesini hanno battuto 4-3 i bolognesi assicurandosi la Coppa.
La bacheca malnatese, oltre i 4 scudetti, vede quindi aggiungersi un’altra Coppa Italia, la seconda dopo quella conquistata nel 2017.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.