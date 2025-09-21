Varese News

Trionfo Hurricane Varese: la Coppa Italia è realtà

La squadra del Cisv batte in semifinale la Leonessa scudettata, in finale i White Sox Bologna e alza al cielo il trofeo. Seconda affermazione dopo quella nel 2017 targata Patrini

Uno Scudetto conquistato la scorsa stagione e quest’anno, dopo l’eliminazione in semifinale di campionato, arriva la vittoria in Coppa Italia. Gli Hurricane Varese – squadra di baseball per ciechi del Cisv (ciechi e ipovedenti sportivi varesini), già Patrini – conquistano l’edizione 2025 della Coppa Italia.

Dopo le qualificazioni giocate e vinte settimana scorsa al Gurian Field di Malnate, campo di casa, i ragazzi di coach Matteo Boscardi sono riusciti a vincere oggi a Bologna le due gare che li hanno portati al titolo.

In mattinata l’ostacolo superato è stato quello della Leonessa Brescia, squadra che ha conquistato lo Scudetto 2025. La bella prestazione in semifinale ha permesso agli Hurricane di arrivare con il morale alto alla finalissima contro i White Sox Bologna. Grazie a una grande prestazione i varesini hanno battuto 4-3 i bolognesi assicurandosi la Coppa.

La bacheca malnatese, oltre i 4 scudetti, vede quindi aggiungersi un’altra Coppa Italia, la seconda dopo quella conquistata nel 2017.

Pubblicato il 21 Settembre 2025
