Trionfo per la Croce Rossa di Gallarate: prima in Italia alle Gare Nazionali di Primo Soccorso CRI
A Selinunte la squadra ha affrontato con determinazione ogni simulazione, portando a casa un risultato che rende orgogliosa tutta la città e il Comitato
Un podio baciato dal sole della Sicilia e conquistato con impegno, passione e spirito di squadra. Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Gallarate ha vinto il primo premio alle Gare Nazionali di Primo Soccorso, svoltesi a Selinunte sabato 13 settembre 2025.
La squadra, in rappresentanza della Lombardia, ha superato tutte le altre Regioni d’Italia in una competizione che ha messo alla prova competenze tecniche, prontezza emotiva e capacità di collaborazione.
Una giornata di prove e di emozioni
A partecipare al prestigioso evento nazionale sono stati Margherita, Chiara, Erika, Barbara, Stefano e Andrea, guidati dalla formatrice Nadia. I sei volontari gallaratesi si sono cimentati in simulazioni di soccorso estremamente realistiche, ideate per testare reazioni in situazioni di emergenza complesse, con attenzione particolare al lavoro di squadra e all’umanità dell’intervento.
«Abbiamo sperato insieme, abbiamo affrontato l’ansia, la fatica, ma soprattutto abbiamo sorriso insieme – raccontano i membri della squadra –. È questo il nostro segreto: l’unione, la passione e la voglia di dare sempre il meglio».
Un successo che parla di valori
La vittoria della CRI di Gallarate è un risultato tecnico di grande valore, ma anche molto di più: è il simbolo della dedizione, della formazione continua e dell’identità del volontariato.
Un successo che dà lustro a tutta la Lombardia e che rappresenta un orgoglio per la città di Gallarate, da anni punto di riferimento per l’attività della Croce Rossa sul territorio.
Il messaggio che arriva da Selinunte è chiaro: il primo soccorso è un gesto che unisce preparazione, empatia e spirito di servizio. E i volontari gallaratesi hanno saputo incarnare tutto questo.
