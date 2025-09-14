Varese News

Trionfo per la Croce Rossa di Gallarate: prima in Italia alle Gare Nazionali di Primo Soccorso CRI

A Selinunte la squadra ha affrontato con determinazione ogni simulazione, portando a casa un risultato che rende orgogliosa tutta la città e il Comitato

croce rossa gallarate

Un podio baciato dal sole della Sicilia e conquistato con impegno, passione e spirito di squadra. Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Gallarate ha vinto il primo premio alle Gare Nazionali di Primo Soccorso, svoltesi a Selinunte sabato 13 settembre 2025.

La squadra, in rappresentanza della Lombardia, ha superato tutte le altre Regioni d’Italia in una competizione che ha messo alla prova competenze tecniche, prontezza emotiva e capacità di collaborazione.

Una giornata di prove e di emozioni

A partecipare al prestigioso evento nazionale sono stati Margherita, Chiara, Erika, Barbara, Stefano e Andrea, guidati dalla formatrice Nadia. I sei volontari gallaratesi si sono cimentati in simulazioni di soccorso estremamente realistiche, ideate per testare reazioni in situazioni di emergenza complesse, con attenzione particolare al lavoro di squadra e all’umanità dell’intervento.

«Abbiamo sperato insieme, abbiamo affrontato l’ansia, la fatica, ma soprattutto abbiamo sorriso insieme – raccontano i membri della squadra –. È questo il nostro segreto: l’unione, la passione e la voglia di dare sempre il meglio».

Un successo che parla di valori

La vittoria della CRI di Gallarate è un risultato tecnico di grande valore, ma anche molto di più: è il simbolo della dedizione, della formazione continua e dell’identità del volontariato.

Un successo che dà lustro a tutta la Lombardia e che rappresenta un orgoglio per la città di Gallarate, da anni punto di riferimento per l’attività della Croce Rossa sul territorio.

Il messaggio che arriva da Selinunte è chiaro: il primo soccorso è un gesto che unisce preparazione, empatia e spirito di servizio. E i volontari gallaratesi hanno saputo incarnare tutto questo.

Pubblicato il 14 Settembre 2025
