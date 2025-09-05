Tutela dei minori, Varese un seminario rivolto a docenti, associazioni sportive, operatori giudiziari, assistenti sociali e genitori

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è promossa dall’associazione Fazzoletti Bianchi, da anni impegnata nell’assistenza ai bambini vittime di violenza e nella prevenzione degli abusi, insieme alla Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Varese e agli Assessorati ai Servizi Educativi, allo Sport e ai Servizi Sociali

Lunedì 8 settembre il Salone Estense di Varese ospita il seminario dedicato alla prevenzione e al contrasto dei maltrattamenti e degli abusi sui minori. L’incontro formativo è rivolto a docenti, dirigenti scolastici, allenatori, operatori giudiziari, assistenti sociali, educatori e psicologi. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è promossa dall’associazione Fazzoletti Bianchi, da anni impegnata nell’assistenza ai bambini vittime di violenza e nella prevenzione degli abusi, insieme alla Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Varese e agli Assessorati ai Servizi Educativi, allo Sport e ai Servizi Sociali. Appuntamento a partire dalle ore 9.30 in Salone Estense, in via Sacco 5 a Varese.

“La protezione dei minori – sottolinea la Garante per l’infanzia e l’adolescenza Laura Caruso – passa dalla capacità degli adulti di riconoscere in tempo i segnali di disagio. Questo seminario offre strumenti pratici per non restare indifferenti e per attivare, quando necessario, le reti di tutela”.

“La scuola riveste un ruolo primario e di grande responsabilità per favorire la crescita e il benessere di ragazze e ragazzi – sottolinea l ‘assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – Per questo è fondamentale promuovere la formazione specifica di insegnanti ed educatori nella tutela dei minori, oltre a promuovere una stretta collaborazione tra tutti i soggetti della comunità scolastica e non solo”.

“Oggi è sempre più importante poter portare avanti un lavoro di rete e condivisione tra tutte le realtà coinvolte nella tutela dei minori – dice l ‘assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – per prevenire abusi e fornire un adeguato supporto in situazioni di disagio”.

“Lo sport è uno dei presìdi importanti per la crescita dei ragazzi – aggiunge l’ assessore allo Sport Stefano Malerba – Un ambiente sportivo sicuro, con personale adeguatamente preparato e formato, con codici di condotta definiti, sono tasselli importanti per favorire la tutela dei minori.”

Il programma vedrà la partecipazione di professionisti da anni impegnati a favore dell’infanzia: la dott.ssa Raffaella Damonte, medico chirurgo pediatra, affronterà il tema dei segni e sintomi tipici dei maltrattamenti; il dott. Matteo Fabris, psicologo dello sviluppo, presenterà la scuola quale “base sicura” per l’ascolto dei bambini e l’osservazione degli indicatori di rischio; la dott.ssa Grazia Marchini, pedagogista e docente all’Università dell’Insubria, parlerà di safeguarding nello sport; Giovanni Baggio, presidente AIART, si concentrerà sui rischi e sulla prevenzione della violenza online; l’avv. Maria Grazia Lani illustrerà la procedura di segnalazione e gestione di un sospetto maltrattamento.

“Il nostro impegno – aggiunge l ’associazione Fazzoletti Bianchi – nasce dall’ascolto dei bambini e delle famiglie che hanno vissuto situazioni di abuso. Prevenire è possibile, ma occorre una formazione condivisa tra professionisti, istituzioni e genitori”.

A completare il quadro di interventi saranno anche le testimonianze del mondo giudiziario e dei servizi sociali: la dott.ssa Sabrina Ditaranto, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, offrirà uno sguardo concreto sul percorso giudiziario nei casi di abuso, mentre la dott.ssa Sara Rasotto, assistente sociale del Comune di Varese, porterà l’esperienza del lavoro quotidiano di tutela dei minori.

Il seminario inizierà alle ore 9.30 con la registrazione dei partecipanti e un coffee break e proseguirà per l’intera giornata, fino alle ore 16.30. A moderare i vari interventi sarà la dr.ssa Jenny Santi, referente dei rapporti istituzionali di Fazzoletti Bianchi.