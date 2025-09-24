Tutto è pronto per la Strasaronno 2025, iscrizioni anche sabato in piazza Libertà

La 12esima edizione è in programma domenica 28 settembre. Sarà possibile iscriversi anche nella mattinata di sabato 27 settembre al gazebo allestito in piazza Libertà e domenica 28 Settembre dalle 7.30 alle 9,30 al Villaggio CLS

Conto alla rovescia per la 12° edizione della Strasaronno, in programma domenica 28 settembre. Dopo il grande successo della passata edizione, che ha visto numeri record di partecipanti, l’evento sportivo più atteso dell’anno in città si prepara a replicare l’entusiasmo e la vitalità, a partire dagli organizzatori

Anche quest’anno, il cuore pulsante della Strasaronno si troverà nel “Villaggio CLS” di via Don Volpi 10, sede della Fondazione CLS Onlus e della CLS Cooperativa Sociale. Qui ci saranno il punto di ritrovo e partenza per tutte le attività della giornata.

Due i percorsi

La Strasaronno propone due percorsi adatti a ogni tipo di partecipante: quello della Family Run, lungo 5 chilometri, una corsa breve e divertente pensata per famiglie, gruppi di amici e chiunque voglia trascorrere una giornata all’aria aperta senza pressioni, e quello da 10 chilometri a cronometro, una sfida più intensa riservata a chi cerca una prova più impegnativa. Quest’anno, il percorso della Cronometro si arricchisce di un nuovo tratto “urban trail”, che renderà la gara ancora più interessante, con il mix di tratti cittadini e sentieri naturali che metteranno alla prova la resistenza dei partecipanti.

L’orario di partenza sarà alle ore 9,45 per la 10 Km a passo libero non competitiva cronometrata (pettorale giallo) e alle 10 per la 5 Km Family Run (pettorale rosso).

Un ricco pacco gara

Come sempre anche l’edizione 2025 è stata curata in tutti i dettagli per i partecipanti, e quest’anno il pacco gara sarà ancora più ricco, grazie al supporto di nuovi sponsor che hanno deciso di contribuire al successo dell’evento. Ogni partecipante avrà diritto a un pacco contenente vari prodotti utili per gli sportivi, ma non solo: uno degli elementi più attesi sarà la T-shirt tecnica con il simbolo della manifestazione che verrà data a tutti i partecipanti come omaggio esclusivo.

Iscrizioni ancora aperte

Le iscrizioni online sono chiuse, ma sarà ancora possibile iscriversi alla Strasaronno nella mattinata di sabato 27 settembre al gazebo allestito in piazza Libertà e domenica 28 Settembre dalle 7.30 alle 9,30 al Villaggio CLS.

