Uboldo in festa il 21 settembre: concorsi creativi, street food e giochi per tutti

Domenica 21 settembre si fa festa in paese con musica, mercatini, street food e gli stan delle associazioni. Ancora aperte le iscrizioni per i concorsi di fotografia e pittura

La Festa di Uboldo è alle porte: domenica 21 settembre il paese si prepara a vivere una giornata ricca di eventi. Promossa dalla Pro Loco di Uboldo, l’iniziativa coinvolgerà tutto il centro cittadino con attività per grandi e piccoli, tra musica, creatività e tradizioni popolari.

Due concorsi creativi per gli appassionati di arte e fotografia

Nel programma dell’evento ci saranno anche due concorsi artistici, entrambi giunti alla loro seconda edizione: il concorso di pittura “La Campana dell’Arte”, che si svolgerà “open air” in via San Cosma dalle ore 9 alle 19, e il concorso fotografico “Scatti d’Autore”, attivo per tutta la giornata in via Italia, anch’esso dalle 9.00 alle 19.00, pensato per immortalare con originalità la vita, i volti e gli scorci del paese.

Per entrambi i concorsi sono previsti ricchi premi per i vincitori, e c’è ancora tempo per iscriversi.

Tutto il paese in festa

Per tutta la giornata per le vie di Uboldo sarà festa grande con numerose iniziative. Ci saranno stand di aziende agricole e commercianti locali, il mercatino creativo con la presenza di diverse associazioni e poi spazio a contrade, sport e street food.

Diversi i momenti musicali, con musica folk itinerante e performance con gruppi bandistici.

Non mancheranno attività ludiche con i vigili del fuoco che proporranno “Giocando con i Pompieri”, e laboratori per bambini legati ai giochi di una volta.

Per info e iscrizioni ai concorsi è possibile contattare la Pro Loco via mail all’indirizzo prolocouboldo@tiscali.it o al numero 339 785 9647.