Ultima tappa del GT World Challenge Sprint, Rovera vuole chiudere in bellezza

C’è per la prima volta il tracciato di Valencia nel calendario di gare di Alessio Rovera che, nella sua ormai ampia esperienza di circuiti in tutto il mondo, non ha curiosamente mai gareggiato tra le curve e i 4.005 metri del “Ricardo Tormo”. L’occasione è l’ultima prova stagionale del GT World Challenge in versione Sprint Cup (in ottobre si chiuderà anche la Endurance Cup), serie in cui il pilota varesino non ha particolari obiettivi di classifica.

Rovera gareggia a bordo della Ferrari 296 del team AF Corse-Francorchamps Motors e condivide l’abitacolo con il monegasco Vincent Abril: i due hanno vinto la primissima gara stagionale a Brands Hatch e colto un bel podio a Misano ma si trovano al sesto posto della classifica generale e non possono ambire al titolo. Di sicuro a Valencia ci sarà lotta dura tra la BMW del Team WRT e la McLaren di Garage 59 separati da 6,5 punti.

«Arriviamo a quest’ultimo appuntamento della Sprint Cup senza particolari assilli di classifica e quindi, visto che abbiamo iniziato il campionato con una vittoria, sarebbe ideale chiuderlo nella stessa maniera. Per me è la prima volta a Valencia, dovrò adattarmi in fretta al circuito. Nelle prove mi concentrerò su tutto il lavoro preliminare e cercherò di prendere massima confidenza su una pista che fra l’altro non è lunga e come tipologia non dovrebbe essere così dissimile rispetto a Misano, dove centrammo pole position e podio. Saranno da valutare bene le condizioni che troveremo e in ogni caso dovremo di nuovo puntare al massimo sulle qualifiche: è chiaro che ci attende un lavoro a 360 grandi, vediamo di compierlo bene».

Sul tracciato spagnolo sono 40 le vetture al via. Il programma prevede libere e prequalifiche al venerdì; sabato le qualifiche dalle 9 e Gara1 alle 14,15 mentre domenica qualifiche alle 9 seguite dalla seconda prova sempre alle 14,15. Entrambe le gare si disputano sulla distanza di un’ora.