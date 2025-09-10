Saronno
Ultimi preparativi per la Strasaronno: la dodicesima Edizione domenica 28 settembre
La manifestazione podistica propone due percorsi: uno di 5 km (Family Run), accessibile a tutti, e uno cronometrato di 10 km per gli atleti più esperti
Domenica 28 settembre il Villaggio CLS di Saronno (via Volpi 10) ospiterà la dodicesima edizione della Strasaronno, evento sempre molto atteso da appassionati di running e non solo.
Un evento per tutti
La manifestazione propone due percorsi: uno di 5 km (Family Run), accessibile a tutti, e uno cronometrato di 10 km per gli atleti più esperti. Entrambi attraversano il Parco del Lura.
Oltre alla gara, i partecipanti potranno usufruire di vari servizi nel Villaggio CLS: stand gastronomici a cura della Croce Rossa di Saronno, trattamenti pre e post gara a cura dello Studio Fisioterapico Marco Cattaneo e della Scuola di formazione per operatori Shiatsu “L’Arte dello Shiatsu”. Sarà presente anche uno stand sanitario per misurare la pressione arteriosa e offrire consulenze medico-sportive grazie alla collaborazione con Bianalisi. Non mancheranno stretching e warm-up a ritmo di musica, a cura di Anytime Fitness, e intrattenimento musicale con DJ.
Iscrizioni e premi
Le iscrizioni possono essere effettuate online, sul sito ufficiale www.strasaronno.it, fino alle ore 12:00 del 24 settembre, oppure in presenza in Piazza Libertà a Saronno nei giorni 20, 21 e 27 settembre. I partecipanti riceveranno un pacco gara con un gadget (T-shirt) e avranno la possibilità di vincere numerosi premi, tra cui quelli per i primi 3 classificati, i primi 3 gruppi e le prime 3 scuole con il maggior numero di partecipanti. I vincitori delle scuole riceveranno premi in denaro, offerti dalla banca BCC Cantù.
Dettagli dell’evento:
7:30 – Apertura manifestazione
9:00 – Stretching e warm-up
9:45 – Partenza 10 km
10:00 – Partenza 5 km Family Run
10:30 – Inizio intrattenimento musicale
11:30-14:00 – Stand gastronomico