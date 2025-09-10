Ultimi preparativi per la Strasaronno: la dodicesima Edizione domenica 28 settembre

Domenica 28 settembre il Villaggio CLS di Saronno (via Volpi 10) ospiterà la dodicesima edizione della Strasaronno, evento sempre molto atteso da appassionati di running e non solo.

Un evento per tutti

La manifestazione propone due percorsi: uno di 5 km (Family Run), accessibile a tutti, e uno cronometrato di 10 km per gli atleti più esperti. Entrambi attraversano il Parco del Lura.

Oltre alla gara, i partecipanti potranno usufruire di vari servizi nel Villaggio CLS: stand gastronomici a cura della Croce Rossa di Saronno, trattamenti pre e post gara a cura dello Studio Fisioterapico Marco Cattaneo e della Scuola di formazione per operatori Shiatsu “L’Arte dello Shiatsu”. Sarà presente anche uno stand sanitario per misurare la pressione arteriosa e offrire consulenze medico-sportive grazie alla collaborazione con Bianalisi. Non mancheranno stretching e warm-up a ritmo di musica, a cura di Anytime Fitness, e intrattenimento musicale con DJ.

Iscrizioni e premi

Le iscrizioni possono essere effettuate online, sul sito ufficiale www.strasaronno.it, fino alle ore 12:00 del 24 settembre, oppure in presenza in Piazza Libertà a Saronno nei giorni 20, 21 e 27 settembre. I partecipanti riceveranno un pacco gara con un gadget (T-shirt) e avranno la possibilità di vincere numerosi premi, tra cui quelli per i primi 3 classificati, i primi 3 gruppi e le prime 3 scuole con il maggior numero di partecipanti. I vincitori delle scuole riceveranno premi in denaro, offerti dalla banca BCC Cantù.

Dettagli dell’evento:

7:30 – Apertura manifestazione

9:00 – Stretching e warm-up

9:45 – Partenza 10 km

10:00 – Partenza 5 km Family Run

10:30 – Inizio intrattenimento musicale

11:30-14:00 – Stand gastronomico