Un cielo di luci sul lago: grande spettacolo pirotecnico a Porto Ceresio
La comunità si è raccolta per la tradizionale festa mariana, culminata con l’atteso show di fuochi sul lago. Foto di Elena Impe
Sabato sera 13 settembre Porto Ceresio si è animato in una cornice di festa, devozione e suggestione. La tradizionale Festa del SS. Nome di Maria ha richiamato lungo le rive del Lago Ceresio molte persone, desiderose di condividere un momento collettivo e ricco di spiritualità, chiudendo la serata con uno spettacolare show pirotecnico che ha illuminato il lago e il cielo (Foto di Elena Impe).
L’evento è iniziato alle ore 20.30 con la processione della statua della Madonna, accompagnata dalla comunità locale in un percorso carico di devozione. Successivamente, la benedizione delle barche è stato un momento centrale: una pratica che unisce il rito religioso alla suggestione del paesaggio lacustre, segno di una tradizione molto sentita a Porto Ceresio.
Il grande spettacolo pirotecnico
Alle 22.30, esattamente all’orario stabilito, è iniziato lo spettacolo di fuochi d’artificio che ha segnato il culmine della serata. L’evento è stato organizzato dalla Parrocchia di S. Ambrogio e dalla Pro Loco di Porto Ceresio, con il patrocinio del Comune: una collaborazione che ha garantito ordine, partecipazione e sicurezza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.