Un cielo di luci sul lago: grande spettacolo pirotecnico a Porto Ceresio

Sabato sera 13 settembre Porto Ceresio si è animato in una cornice di festa, devozione e suggestione. La tradizionale Festa del SS. Nome di Maria ha richiamato lungo le rive del Lago Ceresio molte persone, desiderose di condividere un momento collettivo e ricco di spiritualità, chiudendo la serata con uno spettacolare show pirotecnico che ha illuminato il lago e il cielo (Foto di Elena Impe).

L’evento è iniziato alle ore 20.30 con la processione della statua della Madonna, accompagnata dalla comunità locale in un percorso carico di devozione. Successivamente, la benedizione delle barche è stato un momento centrale: una pratica che unisce il rito religioso alla suggestione del paesaggio lacustre, segno di una tradizione molto sentita a Porto Ceresio.

Il grande spettacolo pirotecnico

Alle 22.30, esattamente all’orario stabilito, è iniziato lo spettacolo di fuochi d’artificio che ha segnato il culmine della serata. L’evento è stato organizzato dalla Parrocchia di S. Ambrogio e dalla Pro Loco di Porto Ceresio, con il patrocinio del Comune: una collaborazione che ha garantito ordine, partecipazione e sicurezza.