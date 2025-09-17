Un Comune in movimento: le ultime news dal Notiziario di Castronno
Molti i temi trattati nel numero di settembre: oltre ai saluti del sindaco Giuseppe Gabri, si parla di lavori pubblici e soprattutto di scuola, con tutte le novità che caratterizzano il nuovo anno
È uscito il secondo numero del “Notiziario di Castronno”, il periodico di informazione dell’amministrazione comunale. Molti i temi trattati nel numero di settembre: oltre ai saluti del sindaco Giuseppe Gabri, si parla di lavori pubblici e soprattutto di scuola, con tutte le novità che caratterizzano il nuovo anno, dal cambio del dirigente, ai progetti realizzati e da realizzare. Si fa il punto sulla nuova mensa scolastica, un’opera strategica per il miglioramento dei servizi educativi locali e per il benessere dei bambini. Ampio spazio è dedicato alle associazioni.
Per segnalazioni: notiziariocastronno@gmail.com.
