Varese News

Varese Laghi

Un Comune in movimento: le ultime news dal Notiziario di Castronno

Molti i temi trattati nel numero di settembre: oltre ai saluti del sindaco Giuseppe Gabri, si parla di lavori pubblici e soprattutto di scuola, con tutte le novità che caratterizzano il nuovo anno

Generico 15 Sep 2025

È uscito il secondo numero del “Notiziario di Castronno”, il periodico di informazione dell’amministrazione comunale. Molti i temi trattati nel numero di settembre: oltre ai saluti del sindaco Giuseppe Gabri, si parla di lavori pubblici e soprattutto di scuola, con tutte le novità che caratterizzano il nuovo anno, dal cambio del dirigente, ai progetti realizzati e da realizzare. Si fa il punto sulla nuova mensa scolastica, un’opera strategica per il miglioramento dei servizi educativi locali e per il benessere dei bambini. Ampio spazio è dedicato alle associazioni.

LEGGI IL NOTIZIARIO DI CASTRONNO ONLINE

Per segnalazioni: notiziariocastronno@gmail.com.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.