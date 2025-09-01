Varese News

Un concerto dal motoscafo, la band che porta il rock sul Lago Maggiore

Il quartetto della Rocket Roulette ha portato, di spiaggia in spiaggia, i grandi classici da Highway to Hell a American Idiot direttamente dal motoscafo

Rocket Roulette

Microfono, chitarra, basso e batteria: la formazione è sempre la stessa, il repertorio pure, ma ciò che è davvero insolito è il palcoscenico. Nell’ultima giornata di agosto sul Lago Maggiore la musica è arrivata direttamente dall’acqua.

La Rocket Roulette ha infatti trasformato un motoscafo nel proprio palco itinerante, portando note e ritmo lungo la costa lombarda del Verbano, da Monvalle a Porto Valtravaglia.

In scaletta del quartetto alcuni dei più celebri dei classici rock: da Highway to Hell a American Idiot (canzone che proprio), fino a I Got You (Feel Good) di James Brown. A causa delle onde sull’insolito palco, la formazione ha dovuto affrontare qualche difficoltà per stabilizzare strumenti e microfono.

Dal video inviato dai fan, si vedono infatti persone sulla spiaggia, in acqua e persino sui materassini gonfiabili rockeggiare al passaggio della band, che, una volta avvicinatasi alla spiaggia, scherzosamente ha esclamato divertita: «La cosa più stupida che vedrete oggi».

Pubblicato il 01 Settembre 2025
