Un concerto dal motoscafo, la band che porta il rock sul Lago Maggiore
Il quartetto della Rocket Roulette ha portato, di spiaggia in spiaggia, i grandi classici da Highway to Hell a American Idiot direttamente dal motoscafo
Microfono, chitarra, basso e batteria: la formazione è sempre la stessa, il repertorio pure, ma ciò che è davvero insolito è il palcoscenico. Nell’ultima giornata di agosto sul Lago Maggiore la musica è arrivata direttamente dall’acqua.
La Rocket Roulette ha infatti trasformato un motoscafo nel proprio palco itinerante, portando note e ritmo lungo la costa lombarda del Verbano, da Monvalle a Porto Valtravaglia.
In scaletta del quartetto alcuni dei più celebri dei classici rock: da Highway to Hell a American Idiot (canzone che proprio), fino a I Got You (Feel Good) di James Brown. A causa delle onde sull’insolito palco, la formazione ha dovuto affrontare qualche difficoltà per stabilizzare strumenti e microfono.
Dal video inviato dai fan, si vedono infatti persone sulla spiaggia, in acqua e persino sui materassini gonfiabili rockeggiare al passaggio della band, che, una volta avvicinatasi alla spiaggia, scherzosamente ha esclamato divertita: «La cosa più stupida che vedrete oggi».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.