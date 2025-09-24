Un concerto di grandi classici con Andrea Bacchetti all’antico pianoforte di Villa Toletti

Domenica 28 settembre, alle ore 17:00, Villa Toletti a Cadegliano aprirà le sue storiche porte per ospitare un evento musicale unico, con un concerto che promette di incantare gli amanti della musica classica. Il Maestro Andrea Bacchetti, uno dei più apprezzati pianisti italiani, si esibirà in un programma dal titolo “Da Bach a Chiambretti: quattro secoli di musica in tv“, un percorso musicale che abbraccia diverse epoche, dal Barocco al Novecento.

Il concerto avrà un carattere ancora più speciale grazie alla presenza dell’antico pianoforte verticale di Villa Toletti, uno strumento che porta con sé oltre un secolo di storia. Questo pianoforte, che ha visto passare tra le sue corde il celebre compositore Gian Carlo Menotti, fondatore del Festival dei Due Mondi di Spoleto, verrà accordato appositamente per l’occasione, ripristinando le sue sonorità originali e permettendo al pubblico di rivivere l’atmosfera in cui i grandi compositori concepivano le loro opere.

Il programma della serata spazierà tra alcuni dei più celebri autori della storia della musica: dal barocco di Johann Sebastian Bach e Domenico Scarlatti al classicismo di Wolfgang Amadeus Mozart, passando per il romanticismo di Franz Schubert e Franz Liszt, fino all’impressionismo di Claude Debussy. Bacchetti eseguirà, tra gli altri, alcune Preludi e Fughe di Bach, la Sonata in Do minore di Cimarosa, tre Sonate di Scarlatti, la Marcia K453a e la Fantasia K397 di Mozart, l’Improvviso op. 142 n.2 di Schubert, la Consolazione di Re bemolle di Liszt e due brani impressionisti di Debussy, The Little Shepherd e Jimbo’s Lullaby. Un’occasione imperdibile per ascoltare la ricchezza e la diversità della letteratura pianistica, in un contesto che unisce tradizione e innovazione.

Andrea Bacchetti, nato nel 1977, ha studiato con maestri del calibro di Karajan, Berio, Magaloff, Horszowski e Siciliani. A soli 11 anni ha debuttato nella Sala Verdi di Milano con i Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. Da allora ha calcato i palchi dei festival internazionali e delle principali orchestre italiane, oltre a esibirsi in numerosi paesi, tra cui Giappone, Spagna, Messico, Cuba, e in tournee in Sud America, Egitto e Cina. Bacchetti è stato recentemente apprezzato anche dal pubblico televisivo, grazie alle sue performance su RAI.

Il concerto si terrà in una delle location più affascinanti della zona, Villa Toletti, nel centro storico di Cadegliano, in via Pellini 19. L’ingresso è di 12 euro e i posti sono limitati, pertanto si raccomanda la puntualità. Per prenotazioni, è possibile telefonare al 347 9395705 o scrivere a info@valeriamenotti.it.

Un evento che rappresenta un’opportunità unica per godere della musica di qualità in un ambiente storico ricco di fascino, unendo la bellezza della musica al prestigio di un pianoforte che ha visto la storia passare sotto le sue mani.