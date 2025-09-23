Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Un corso gratuito per diventare ASA e lavorare nel settore socio-assistenziale

Un’occasione per chi cerca occupazione: sei mesi di corso e un contratto subito dopo la formazione

Generico 22 Sep 2025

A Varese si apre un’opportunità concreta per chi desidera intraprendere un nuovo percorso professionale nel campo dell’assistenza. Openjobmetis SpA, tra le principali Agenzie per il Lavoro in Italia, in collaborazione con Sana SCS e Consorzio Insieme, avvierà a metà ottobre un corso gratuito per diventare ASA – Ausiliario Socio Assistenziale.

Il progetto, rivolto a 20 persone motivate e attualmente disoccupate, offre la possibilità di formarsi e inserirsi rapidamente in un settore in forte crescita. La durata complessiva è di sei mesi, con lezioni pomeridiane che alterneranno momenti teorici e attività pratiche. Per partecipare non è richiesta un’esperienza precedente, ma una conoscenza almeno discreta della lingua italiana e, soprattutto, qualità personali come empatia, gentilezza e predisposizione al lavoro con le persone anziane.

Al termine del percorso formativo, i partecipanti potranno iniziare subito a lavorare con un contratto in somministrazione della durata di otto mesi. L’obiettivo, per chi si dimostrerà idoneo, è poi un inserimento stabile e continuativo presso strutture sanitarie del territorio varesino, accuratamente selezionate da Openjobmetis e dai partner del progetto.

Si tratta di un’occasione importante per entrare in un settore che garantisce prospettive di crescita professionale e stabilità lavorativa, rispondendo allo stesso tempo a un bisogno sempre più urgente di figure qualificate nell’assistenza socio-sanitaria.

Per informazioni e candidature è possibile rivolgersi alla filiale Openjobmetis di Varese, scrivendo a varese@openjob.it

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.