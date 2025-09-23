Un corso gratuito per diventare ASA e lavorare nel settore socio-assistenziale

A Varese si apre un’opportunità concreta per chi desidera intraprendere un nuovo percorso professionale nel campo dell’assistenza. Openjobmetis SpA, tra le principali Agenzie per il Lavoro in Italia, in collaborazione con Sana SCS e Consorzio Insieme, avvierà a metà ottobre un corso gratuito per diventare ASA – Ausiliario Socio Assistenziale.

Il progetto, rivolto a 20 persone motivate e attualmente disoccupate, offre la possibilità di formarsi e inserirsi rapidamente in un settore in forte crescita. La durata complessiva è di sei mesi, con lezioni pomeridiane che alterneranno momenti teorici e attività pratiche. Per partecipare non è richiesta un’esperienza precedente, ma una conoscenza almeno discreta della lingua italiana e, soprattutto, qualità personali come empatia, gentilezza e predisposizione al lavoro con le persone anziane.

Al termine del percorso formativo, i partecipanti potranno iniziare subito a lavorare con un contratto in somministrazione della durata di otto mesi. L’obiettivo, per chi si dimostrerà idoneo, è poi un inserimento stabile e continuativo presso strutture sanitarie del territorio varesino, accuratamente selezionate da Openjobmetis e dai partner del progetto.

Si tratta di un’occasione importante per entrare in un settore che garantisce prospettive di crescita professionale e stabilità lavorativa, rispondendo allo stesso tempo a un bisogno sempre più urgente di figure qualificate nell’assistenza socio-sanitaria.

Per informazioni e candidature è possibile rivolgersi alla filiale Openjobmetis di Varese, scrivendo a varese@openjob.it