Un elicottero “in sirena” sul Basso Verbano: test in volo sopra Angera
Si tratta di prove tecniche svolte nel primo pomeriggio di mercoledì 2 settembre. Ad attirare l'attenzione è stato in particolare l'AW169 che ha sorvolato la cittadina della Rocca
Prove tecniche per due elicotteri di Leonardo nel primo pomeriggio di mercoledì 3 settembre nei cieli del Basso Verbano. Due velivoli hanno sorvolato l’area di Angera e parte del Lago Maggiore verso Arona e Sesto Calende.
Ad attirare l’attenzione è stato in particolare l’AW169 (la sede di Leonardo è poco distante, a Vergiate) dalla livrea bianca e blu e che ha effettuato diversi voli circolari proprio sulla cittadina della rocca per testare la sirena e i microfoni. Volo da Fossano, sul Novarese e verso il sud della Provincia di Varese per l’altro velivolo avvistato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.