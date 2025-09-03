Un elicottero “in sirena” sul Basso Verbano: test in volo sopra Angera

Prove tecniche per due elicotteri di Leonardo nel primo pomeriggio di mercoledì 3 settembre nei cieli del Basso Verbano. Due velivoli hanno sorvolato l’area di Angera e parte del Lago Maggiore verso Arona e Sesto Calende.

Ad attirare l’attenzione è stato in particolare l’AW169 (la sede di Leonardo è poco distante, a Vergiate) dalla livrea bianca e blu e che ha effettuato diversi voli circolari proprio sulla cittadina della rocca per testare la sirena e i microfoni. Volo da Fossano, sul Novarese e verso il sud della Provincia di Varese per l’altro velivolo avvistato.