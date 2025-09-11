Un filo che unisce l’antico e il moderno: una mostra sul punto croce a Solbiate Arno

L’evento è organizzato dalla delegazione locale dell’Associazione Italiana Punto Croce. il tema scelto è un’interpretazione delle Giornate Mondiali

L’arte del ricamo a punto croce, una pratica antica che continua a tessere legami tra passato e futuro, sarà protagonista di una mostra speciale a Solbiate Arno. L’evento è organizzato dalla delegazione locale dell’Associazione Italiana Punto Croce, un’organizzazione con sede a Reggio Emilia e ramificazioni in tutta Italia, il cui obiettivo è diffondere e valorizzare questa tecnica artigianale.

La mostra, che si tiene ogni due anni, promette di sorprendere i visitatori con una selezione di lavori realizzati dalle socie del gruppo. Quest’anno, il tema scelto è un’interpretazione in chiave punto croce delle Giornate Mondiali. I ricami esposti non sono solo opere d’arte, ma anche oggetti utili e originali, pensati per la vita di tutti i giorni.

Un vero e proprio viaggio tra le diverse Giornate Mondiali, guidato dalla fantasia e dalla maestria delle ricamatrici.

La mostra si terrà presso la Biblioteca di Solbiate Arno, in Via F. Chinetti 11, e seguirà i seguenti orari:

Venerdì 19: inaugurazione dalle 17:00 alle 19:00

Sabato e Domenica: dalle 9:00 alle 19:00

Lunedì 22: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00

L’ingresso è libero.