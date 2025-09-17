Un fine settimana di festa all’Oratorio di Cassina Ferrara
Da giovedì 18 a domenica 21 settembre un ricco programma di attività per tutti, musica e stand gastronomico all'oratorio di via Larga
Prende il via domani, giovedì 18 settembre, la Festa dell’Oratorio di Cassina Ferrara a Saronno, che proseguirà fino a domenica 21 settembre.
L’evento, che si inserisce nell’ambito dell’anno oratoriano 2025-2026, è ricco di proposte per coinvolgere persone di tutte le età in una serie di attività, dalle più ludiche a quelle culturali e spirituali, con un occhio di riguardo verso la tradizione, ma anche uno sguardo al divertimento.
La festa inizia giovedì 18 settembre con l’apertura alle 19 dagli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare piatti tipici e specialità. A seguire, la proiezione delle foto delle vacanze delle classi di prima media e il torneo di calcio.
Venerdì 19 settembre, stand gastronomici in funzione dalle 19, seguiti dalla proiezione delle foto delle vacanze per le classi 2^ e 3^ media. Il grande evento della serata sarà il tributo musicale a Vasco Rossi dalle 21.
Sabato, 20 settembre, a partire dalle 15 si terrà la giornata “Oratorio Estivo”, con giochi e attività guidate dagli animatori, seguita da un’esibizione di karate. Dalle 18 giochi per tutti e dalle 18,30 apertura anticipata dello stand gastronomico. La festa si concluderà con il primo appuntamento con le esibizioni del contest musicale “Saronno famosi” di Radio Orizzonti.
Domenica 21 settembre, una giornata speciale di chiusura con una messa alle 11, cui seguirà il pranzo comunitario. Tante le attività nel pomeriggio, a partire dalle 15. Ci saranno giochi con i gonfiabili e stand di giochi con gli animatori. Seguirà uno spettacolo di magia con Mago Pizza e, successivamente, Mago Giorgio. La giornata si concluderà con una serata danzante dalle 21, animata da “Bizzarre Dance“.
