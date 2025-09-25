Un gol di Mäkinen fa esultare i Mastini: vittoria nel supplementare a Torre Pellice

Seconda partita e seconda vittoria in IHL per i Mastini che piegano nel tempo supplementare (e in trasferta) la Valpe per 5-6 ottenendo così una vittoria da due punti e restano in scia all’Aosta, unica a punteggio pieno dopo il primo turno infrasettimanale della stagione.

Non un successo facile quello degli uomini di Da Rin che a meno di un quarto d’ora dalla fine parevano aver regolato il conto (rete di Xamin per il 3-5) e che invece nei minuti finali hanno patito il ritorno di fiamma dei Bulldogs abili – con Salvai e Vuorio – a rimandare il verdetto nel prolungamento. Anche perché a fil di sirena il portiere di casa (ed ex di turno) Basraoui ha detto “no” a una bordata di Bertin che avrebbe chiuso i conti entro il tempo regolamentare.

Le due squadre si sono inseguite per tutto l’arco dell’incontro: Piroso ha risposto subito a Vaccarino, Terzago ha portato avanti i gialloneri una prima volta ma entro il 40′ la Valpe ha ribaltato la situazione con la prima marcatura di Tommaso Salvai e quella di Savolainen. Sotto di una rete però, il Varese ha reagito trovando il pari in avvio di terzo periodo per mano di Venturi su un disco lavorato da Schina. Poi è il turno di Mäkinen fare secco Basraoui imitato poco più di un minuto più tardi da Xamin alla prima rete dal ritorno in giallonero. Due situazioni di inferiorità (fuori prima Schina e poi Marcello Borghi) hanno dato ai piemontesi la possibilità di rientrare, occasione sfruttata così da riaprire i giochi.

Dopo poco più di 2′ nel supplementare però, ecco il secondo guizzo di Mäkinen che si conferma difensore con il vizio del gol. La sua rete vale il 6-5 e i due punti in classifica, conferma un Varese a forte trazione offensiva ma tiene aperta qualche preoccupazione per il reparto arretrato che fa registrare 9 reti incassate in due partite. Sarà lì che Da Rin dovrà lavorare per evitare di incappare in certi – validi – ostacoli come il Val Pellice. Sabato, nel frattempo, si torno all’Acinque Ice Arena dove arriverà (ore 18.30) il Fiemme.

VALPELLICE BULLDOGS – HCMV MASTINI VARESE 5-6 dts (1-1; 2-1; 2-3: 0-1)

MARCATORI::5’57” Vaccarino (VP), 9’04” Piroso (VA – M. Borghi, Tilaro); 22’11” Terzago (VA – Bastille, Makinen), 25’46” Savolainen (VP), 26’12” T. Salvai (VP, Payra, Veeti Vuorio); 42’50” Venturi (VA – Schina), 45’11” Makinen (VA – Perino, Bastille), 46’29” Xamin (VA – Venturi, Allevato), 47’38” T. Salvai (VP – Payra Veeti Vuorio), 51’23” Savolainen (VP); 62’19” (HCMV) Makinen (M. Borghi).