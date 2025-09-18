Un incontro con don Claudio Burgio all’oratorio di Gavirate

Una serata di riflessione sulla comunità e sul futuro degli spazi educativi

Martedì 23 settembre 2025 alle ore 21, l’oratorio di San Luigi Gonzaga di Gavirate ospiterà un appuntamento di particolare rilevanza per la comunità: l’incontro con don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile “Beccaria” di Milano e fondatore dell’associazione Kayrós.

La serata, dal titolo “Oratorio: prima il progetto o prima le persone?”, si inserisce nel percorso di riflessione promosso dalla Comunità Pastorale in vista della ristrutturazione dell’oratorio. L’obiettivo è interrogarsi sul significato profondo dell’oratorio, come luogo non solo fisico ma anche educativo e sociale, capace di rispondere alle esigenze dei giovani e delle famiglie.

L’evento, patrocinato dal Comune di Gavirate, rappresenta un’occasione per aprire il dibattito alla cittadinanza, con lo sguardo rivolto al futuro e con la volontà di “abitare la speranza”, come recita il tema scelto per la serata.