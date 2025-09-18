Gavirate
Un incontro con don Claudio Burgio all’oratorio di Gavirate
Una serata di riflessione sulla comunità e sul futuro degli spazi educativi
23 Settembre 2025
Martedì 23 settembre 2025 alle ore 21, l’oratorio di San Luigi Gonzaga di Gavirate ospiterà un appuntamento di particolare rilevanza per la comunità: l’incontro con don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile “Beccaria” di Milano e fondatore dell’associazione Kayrós.
La serata, dal titolo “Oratorio: prima il progetto o prima le persone?”, si inserisce nel percorso di riflessione promosso dalla Comunità Pastorale in vista della ristrutturazione dell’oratorio. L’obiettivo è interrogarsi sul significato profondo dell’oratorio, come luogo non solo fisico ma anche educativo e sociale, capace di rispondere alle esigenze dei giovani e delle famiglie.
L’evento, patrocinato dal Comune di Gavirate, rappresenta un’occasione per aprire il dibattito alla cittadinanza, con lo sguardo rivolto al futuro e con la volontà di “abitare la speranza”, come recita il tema scelto per la serata.
