Un incontro per chi vuole riscattare le abitazioni in cooperativa a Crenna

Il Comune di Gallarate “convoca” i proprietari delle case in cooperativa di via Schiavini e via Canziani a Crenna, per illustrare le modalità e i costi di riscatto.

«In data odierna abbiamo provveduto ad invitare i residenti degli immobili PEEP della Cooperativa Edilizia Domino 19 delle vie Schiavini e Canziani a Crenna all’incontro che si terrà in sala consigliare il giorno 24 alle ore 17.30» dice l’assessore all’urbanistica Sandro Rech.

Tema dell’incontro saranno appunto le modalità e i costi di riscatto dovuti per gli alloggi Peep di interesse degli invitati: di frequente gli abitanti di queste abitazioni chiedono chiarimenti e ora il Comune offre appunto un incontro chiarificatore.

«Verranno chiariti gli importi che in base alla normativa vigente si devono applicare alle abitazioni e si cercherà di evidenziare come il Comune di Gallarate non possa derogare da tale normativa Saranno presenti il Dirigente del settore Urbanistica, l’assessore al territorio e i funzionari che seguono le pratiche. L’invito è riservato ai residenti delle vie sopraindicate e se sarà il caso verrà replicato per casi analoghi, nell’ottica di un continuo e propositivo confronto con la popolazione» conclude Rech.