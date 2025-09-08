Un morto e un ferito in due infortuni sul lavoro in provincia di Monza e Brianza
Un 48enne ha perso la vita rimanendo schiacciato in un fabbrica a Monza mentre a Desio un 37enne è caduto da un ponteggio ed è finito in ospedale in codice rosso
È un bilancio pesante quello che arriva dalla provincia di Monza e Brianza in termini di infortuni sul lavoro in questo lunedì 8 settembre: un uomo di 48 anni è morto, e un 37enne è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.
Il più grave infortunio è avvenuto a Monza poco prima delle 11 quando un lavoratore è rimasto vittima di un trauma da schiacciamento: l’uomo è stato trovato dai colleghi in arresto cardio circolatorio e i sanitari intervenuti sul posto con ambulanza e automedica non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso.
Neppure un’ora prima a Desio un altro lavoratore, di 37 anni, è invece caduto da un ponteggio riportando seri traumi. In questo caso i sanitari, dopo aver raggiunto il luogo d’intervento con due mezzi di soccorso, hanno prestato le prime cure al ferito che una volta stabilizzato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.
