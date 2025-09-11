Un musical chiude l’open day di M.Art.E, la scuola dello spettacolo in centro a Varese

Sarà il musical Hair spray a chiudere domenica 14 settembre la giornata di open day di M.Art.E. la scuola dello spettacolo di casa al civico 30 di via Cavour 30, nel cuore di Varese.

Arte, creatività e divertimento guidano il programma della giornata negli spazi della scuola, dalle ore 11 alle 19.

Presentazione di spazi e corsi

Il programma prevede due presentazioni dei corsi, alle 11:00 e alle 16:00, durante le quali gli insegnanti, tutti professionisti del settore dello spettacolo, saranno a disposizione per fornire informazioni dettagliate sui corsi e sulle opportunità offerte dalla scuola.

Gli aspiranti artisti potranno conoscere così da vicino coloro che li guideranno nel loro percorso formativo, da scegliere in un’ampia gamma di corsi per adulti, bambini e ragazzi.

CORSI PER ADULTI:

• RECITAZIONE TEATRALE E CINEMATOGRAFICA /BASE, INTERMEDIO, AVANZATO/

• MUSICAL /BASE, INTERMEDIO, AVANZATO/

• DOPPIAGGIO /BASE, INTERMEDIO, AVANZATO/

• CANTO

• BASSO

• CHITARRA

• PIANO /ACCOMPAGNAMENTO E COMPOSIZIONE/

• VIDEOMAKING

• TECNICO DEL SUONO

• FOTOGRAFIA

• SCRITTURA RAP TRAP

• SCRITTURA COMICA E STAND UP COMEDY

• TEATRO SENIOR

• BURLESQUE CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI:

• TEATRO4TEENS

• TEATRO4KIDS

• MUSICAL4TEENS

• MUSICAL4KIDS

• DANZATEATRO4BABY

• HIP HOP

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare gli spazi rinnovati della scuola, progettati per offrire un ambiente stimolante e accogliente, dove coltivare la propria passione per lo spettacolo.

Hairspray short – Il musical

A chiudere la giornata alle ore 17 sarà lo spettacolo, Hairspray short – Il musical. Il meglio del famoso musical di Broadway interpretato dagli allievi di una delle classi di musical.

Anche per lo spettacolo la partecipazione è per tutti libera e gratuita.

Per maggiori informazioni scrivere a info@martevarese.it o 375 614 0546 oppure visitare il sito.